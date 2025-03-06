مصطفى غريب يعلق على انتقادات اللفظ الخارج بمسلسل "أشغال شقة جدا"

مسلسلات رمضان 2025، علق الفنان مصطفى غريب على الانتقادات الكثيرة الذي تعرض لها عقب عرض الحلقة السادسة من مسلسل الكوميديا العائلي أشغال شقة جدا الذي يأتي من بطولة النجم هشام ماجد.

وانتقد الجمهور تلفظ “غريب” بكلمة خارجة وتكرارها فى مشهد حمام السباحة بالحلقة السادسة وأشار عدد من مستخدمي موقع X أن أشغال شقة جدا هو مسلسل عائلى وخلوه من أية ايحاءات أو ألفاظ خارجة أمر لا نقاش به، فيما أثنى البعض على أداء مصطفى غريب سواء بالموسم الأول او الثاني.. وعن هذا الجدل قال غريب:" الحمد لله والشكر لله..شكرا على محبتكو الكبيرة جدا .. يا رب نبقى قادرين نبسطكو في وسط ضغوطات الحياة دي اللي إن شاء الله ربنا يقدرنا عليها جميعا".



وتابع: وآسف لو أي حاجة ضايقتكو ربنا يفرحكو جميعا ودايما كل الحبايب متجمعين سوا ".

مسلسل أشغال شقة جدا

ويشارك الفنان هشام ماجد في موسم دراما رمضان بمسلسل “اشغال شقة جدا” وتدور قصة الجزء الثاني من المسلسل حول استمرار معاناة حمدى "هشام ماجد" وياسمين "أسماء جلال" مع السيدات اللاتي يستعينا بهن من أجل مساعدتهم في أعمال المنزل وتربية طفليهما.

أبطال مسلسل أشغال شقة جدا

المسلسل بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، شيرين، سلوى محمد علي، محمد محمود، حازم إيهاب، أحمد عبد الوهاب، عبد المنعم رياض وانتصار وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.

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