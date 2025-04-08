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أخبار مصر

رئيس لجنة مكافحة كورونا: التقلبات الجوية تؤثر سلبًا على الجهاز المناعي

العواصف، فيتو
العواصف، فيتو
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قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، استشاري الصدر والحساسية، إن البلاد تشهد خلال هذه الأيام حالة من التقلبات الجوية، وعواصف ترابية، الأمر الذي من شأنه أن يكون لها تأثير سلبي علي الجهاز المناعي.

 

تغيرات مناخية تؤثر على صحة المواطنين

.وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج:" قلبك مع جمال شعبان" الذي يقدمه جمال شعبان، أن الحرارة اليوم سلجت 37 درجة مئوية، وغدًا هناك انخفاض 10 درجات فهذه التغيرات تؤثر على صحة المواطنين.

 

نصيحة لمرضى الحساسية

ولفت إلى أنه ينصح مرضى الحساسية بالجلوس في البيت أو ارتداء الكمامة، أو وضع منديل مبلل على الأنف، لتجنب الإصابة بحساسية الصدر، ويجب تناول الأدوية المطلوبة.

 

مشكلة مرضى الشعب الهوائية

وأشار إلى أن العواصف والتقلبات الجوية تعتبر أكبر من الأشياء المؤثرة لمرضى الشعب الهوائية، وعلى المواطنين تناول كميات كبيرة من المياه خلال ارتفاع درجات الحرارة.

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