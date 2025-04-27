الأحد 27 أبريل 2025
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رئيس العاصمة الإدارية خلال زيارته للبحرين: نرحب بمشاركة القطاع الخاص بشكل فعال

رئيس العاصمة الإدارية
رئيس العاصمة الإدارية

أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على أن العاصمة الإدارية الجديدة هي مدينة خضراء، ذكية، مستدامة يتوافر بها جميع الخدمات التعليمية والصحية والإدارية والتجارية والرياضية والتي تمكن القطاع الخاص من الاستثمار في تلك الخدمات من خلال العديد من الفرص وبالشكل الذي يوفر عائد جيد للشركات المشاركة مع توفير جودة الخدمة المطلوبة للقاطنين، وهذا ما تحرص عليه شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية من خلال المحددات والاشتراطات الخاصة بها والتي من شأنها العمل على مشاركة القطاع الخاص بشكل فعال وزيادة الفرص الاستثمارية للمشاركين.

كما أشار أيضًا إلى أهمية أن يتم التخطيط العمراني للسكن الاجتماعي بالشكل الجيد مع مراعاة ان تكون الوحدات السكنية في متناول الفئات المستهدفة وتوافر كافة الخدمات المطلوبة، وأن يتعاون القطاع الخاص مع الدولة للعب دورًا رئيسيًا في بناء وتوفير السكن الاجتماعي الأمر الذي من شأنه زيادة معدلات التنمية وتوفير الفرص الاستثمارية.

جاء ذلك خلال للمشاركة في “مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2025”، بالبحرين والذي عُقد تحت رعاية  ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ونظمته وزارة الإسكان بالتعاون مع بنك الإسكان بمملكة البحرين، خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل الجاري بمركز البحرين العالمي للمعارض.

ويُعد “مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2025” منصة دولية تجمع نخبة من القادة والخبراء لمناقشة دور تطوير قطاع السكن الاجتماعي في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية الاجتماعية، مع التركيز على استراتيجيات جديدة لمواجهة التحديات المختلفة. كما وفر الحدث مساحة قيّمة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتبادل المعرفة، واستكشاف أفكار رائدة تسهم في تطوير السكن الاجتماعي المستدام وتحقيق جودة حياة أفضل للمجتمع.

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