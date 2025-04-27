الأحد 27 أبريل 2025
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عقارات

رئيس إسكان البرلمان يعدد مزايا قانون الرقم القومي للعقارات

الرقم القومي للعقارات،
الرقم القومي للعقارات، فيتو

قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن قانون الرقم القومي للعقارات يستهدف الحصر الكامل للثروة العقارية في مصر سواء المرخصة أو المخالفة أو المتصالح عليها.

فوائد الرقم القومي للعقارات 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أن قانون الرقم القومي للعقارات يمنع التحايل والاعتداءات على الأراضي، ويعمل على ضبط السوق العقاري، وتعرف أي أجنبي أو مصري على الشقق والعقارات المطروحة للبيع .
 

تسجيل العقارات بالشهر العقاري

وتابع: الرقم القومي للعقارات يعطي مجموعة من المعلومات للشهر العقاري ويمنع حدوث أى تداخل ما بين العقارات وبعضها البعض.

ولفت إلي أن الرقم القومي للعقارات يسمح بمعرفة عدد الملاك والمستأجرين وفقا لقانون الإيجار القديم.

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