رئيس إسكان النواب يكشف موعد صدور تعديلات قانون الإيجار القديم

كشف الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، موعد الانتهاء من تعديلات قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا.



موعد صدور تعديلات قانون الايجار القديم

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: سيتم الانتهاء من تعديلات قانون الإيجار القديم خلال شهر ونصف أو شهرين، ولن تأخذ وقتا أكثر من ذلك.

مواد تعديلات قانون الايجار القديم

وأوضح “الفيومي” أن تعديلات قانون الإيجار القديم لن تتضمن أكثر من 5 مواد، معقبًا: "لو عندنا قاعدة بيانات للثروة العقارية من 25 سنة لما كانت أزمة الإيجار القديم لها وجود حاليا".

ولفت: الرقم القومي للعقارات يسمح لنا معرفة عدد الملاك والمستأجرين وفقا لقانون الإيجار القديم.



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