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خارج الحدود

إيران تعلن الحداد 3 أيام على ضحايا انفجار ميناء الشهيد رجائي

ميناء رجائي، فيتو
ميناء رجائي، فيتو

أعلن محافظ هرمزغان الجنوبية في إيران محمد عاشوري، اليوم الأحد، فرض حالة الحداد لمدة 3 أيام في المحافظة على أرواح ضحايا الانفجار الذي وقع أمس السبت في ميناء "شهيد رجائي" بمدينة بندر عباس.

وكانت عمليات الإغاثة في موقع الحادث قد انتهت، في حين أعلنت منظمة الطوارئ الإيرانية ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 18 قتيلا وأكثر من 800 جريح.

 عمليات الإغاثة والإنقاذ وإخماد الحرائق

وبمجرد وقوع الانفجار علق وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني، من موقع الانفجار مساء أمس قائلًا: "منذ اللحظات الأولى، عملنا على التوازي بين عمليات الإغاثة والإنقاذ وإخماد الحرائق، والتحقيق في أسباب الحادث. 

 

كما أوضح أن هناك فرقا متخصصة تعمل على كشف ملابسات الواقعة، وسيتم محاسبة كل مقصر أو مذنب دون أي تهاون".

وأضاف مؤمني: "على الرغم من الظروف الجوية الصعبة، بما في ذلك الرياح الشديدة وتغير اتجاهها، والتي عرقلت عمليات الإطفاء، إلا أن فرق الإطفاء والإنقاذ تمكّنت من السيطرة على المصدر الرئيسي للحريق بفضل كفاءتها وخبرتها".

وتابع: "نأمل أن يتم احتواء الموقف بالكامل خلال الساعات المقبلة".

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