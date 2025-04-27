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سياسة

حسين هريدي: ترامب وإدارته لا يعرفون تأثير قناة السويس في الوجدان المصري

ترامب وقناة السويس،
ترامب وقناة السويس، فيتو

أكد السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، ضرورة اتسام رد أفعالنا على تصريحات الرئيس الامريكي ترامب بشأن العبور من قناة السويس مجانا بأن تكون هادئة ورصينة ورشيدة بعيدا عن أي مواجهة مع الإدارة الامريكية بصفة عامة والرئيس دونالد ترامب شخصيا.

تكليف ترامب لوزير الخارجية الأمريكي بشأن قناتي بنما والسويس 

وأضاف حسين هريدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، المذاع عبر شاشة القاهرة والناس، أن ما قاله الرئيس ترامب بما ورد عما كتبه على منصته بالسوشيال ميديا بتكليف وزير الخارجية الامريكي بإثارة هذا الأمر مع الحكومات المعنية فعلينا ترك الأمور للدبلوماسية أن تقوم بدورها في هدوء للرد على أي طلبات ترد إلينا من الجانب الامريكي عبر القنوات الدبلوماسية.

هدف ترامب من تصريحه بشأن قناتي بنما والسويس

وأشار حسين هريدي، إلى أن الإدارة الامريكية تريد السيطرة على قناة بنما لتأمين وجودها الأمني وعندما نتعامل مع تصريحات ترامب يجب أن نفصل بين تصريحاته حول قناة السويس وقناة بنما، مطالبا بالتعامل مع ما قاله عن قناة السويس بهدوء ومن الواضح أن ترامب وإدارته ليس عندهم فكرة عن قناة السويس في الوجدان المصري.

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حسين هريدى ترامب قناة السويس قناة بنما وزير الخارجية الأمريكي

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