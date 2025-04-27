"دهب الشعب"، صعود قوي لمؤشر الفضة بحركة التداولات

الفضة، شهد المعدن الأبيض ارتفاعا قويا فى الأسعار عالميا بسبب زيادة الطلب عليه، وهو الأمر الذى انعكس على الأسعار محليا، بالتزامن مع التراجع القوى وغير المسبوق لمؤشر الدولار عالميا، وصعود المعدن الأصفر بالتداولات العالمية، حيث هناك علاقة عكسية دائمة بين الذهب والدولار، ومع التغيرات السعرية تحدث اختلافات فى الوجهة الاستثمارية لدى المستثمر ، فبينما يستمر الذهب في تصدر العناوين الرئيسية مع تسجيل مستويات قياسية جديدة فوق 3,000 دولار للأونصة، كما حققت الفضة بحذر مكاسب قوية بنسبة 16% منذ بداية العام، ومع ذلك، تبدو الفضة منخفضة القيمة نسبيًا مقارنة بارتفاع الذهب بنسبة 25%.

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مؤشر الفضة - فيتو

نسبة الذهب إلى الفضة (GSR)

يمكن القول أن نسبة الذهب إلى الفضة (GSR) هي مقياس بسيط ومقنع ذو أهمية تاريخية، إنها تخبرك بعدد أونصات الفضة اللازمة لشراء أونصة واحدة من الذهب اليوم، هذا الرقم يتراوح بين 40:1 و60:1، ونادرًا ما تتجاوز الــ 100، ومن الناحية التاريخية، كانت مثل هذه النسب المتمددة تتبعها فترات من تفوق أداء الفضة حيث تعود المعادن إلى علاقة التسعير طويلة الأمد.

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مؤشر الفضة - فيتو

المخاوف النقدية والجيوسياسية

تمتد جاذبية الفضة إلى ما هو أبعد من الإشارات الفنية، على عكس الذهب، الذي تحركه بشكل أساسي المخاوف النقدية والجيوسياسية، تحظى الفضة بطلب مزدوج من المستثمرين والصناعة، حيث أن الفضة يُنظر إليها بشكل متزايد على أنها ذهب الشعب، بينما تستفيد أيضًا من محركات صناعية قوية.

ماذا يحدث فى سوق الفضة؟

حتى مع هذه العوامل الإيجابية، لم تعد أسعار الفضة بعد إلى مستوياتها المرتفعة في عام 2011 بالقرب من 50 دولارا، ولم تقترب الفضة حتى من أعلى مستوى لها على الإطلاق البالغ 49.95 دولار خلال موجة صعود المعادن الثمينة الحالية، فلا تزال الفضة أقل بنحو 35% من ذروتها التاريخية، في الوقت نفسه يواصل الذهب تحطيم الأرقام القياسية للأسعار.

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