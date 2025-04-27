الأحد 27 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

"دهب الشعب"، صعود قوي لمؤشر الفضة بحركة التداولات

مؤشرات الفضة - فيتو
مؤشرات الفضة - فيتو

الفضة، شهد المعدن الأبيض ارتفاعا قويا فى الأسعار عالميا بسبب زيادة الطلب عليه، وهو الأمر الذى انعكس على الأسعار محليا، بالتزامن مع التراجع القوى وغير المسبوق لمؤشر الدولار عالميا، وصعود المعدن الأصفر بالتداولات العالمية، حيث هناك علاقة عكسية دائمة بين الذهب والدولار، ومع التغيرات السعرية تحدث اختلافات فى الوجهة الاستثمارية لدى المستثمر ، فبينما يستمر الذهب في تصدر العناوين الرئيسية مع تسجيل مستويات قياسية جديدة فوق 3,000 دولار للأونصة، كما حققت الفضة بحذر مكاسب قوية بنسبة 16% منذ بداية العام، ومع ذلك، تبدو الفضة منخفضة القيمة نسبيًا مقارنة بارتفاع الذهب بنسبة 25%. 

اقرأ التالى: سعر جرام الفضة اليوم 

 

مؤشر الفضة - فيتو 
مؤشر الفضة - فيتو 

 

نسبة الذهب إلى الفضة (GSR)

يمكن القول أن نسبة الذهب إلى الفضة (GSR) هي مقياس بسيط ومقنع ذو أهمية تاريخية، إنها تخبرك بعدد أونصات الفضة اللازمة لشراء أونصة واحدة من الذهب اليوم، هذا الرقم يتراوح بين 40:1 و60:1، ونادرًا ما تتجاوز الــ  100، ومن الناحية التاريخية، كانت مثل هذه النسب المتمددة تتبعها فترات من تفوق أداء الفضة حيث تعود المعادن إلى علاقة التسعير طويلة الأمد. 

اقرا التالى: مؤشر الذهب يبدأ فترة تصحيح قوية، الأونصة العالمية وصلت لهذا المستوى

 

مؤشر الفضة - فيتو 
مؤشر الفضة - فيتو 

 

المخاوف النقدية والجيوسياسية

تمتد جاذبية الفضة إلى ما هو أبعد من الإشارات الفنية، على عكس الذهب، الذي تحركه بشكل أساسي المخاوف النقدية والجيوسياسية، تحظى الفضة بطلب مزدوج من المستثمرين والصناعة، حيث أن الفضة يُنظر إليها بشكل متزايد على أنها ذهب الشعب، بينما تستفيد أيضًا من محركات صناعية قوية.

 

ماذا يحدث فى سوق الفضة؟

حتى مع هذه العوامل الإيجابية، لم تعد أسعار الفضة بعد إلى مستوياتها المرتفعة في عام 2011 بالقرب من 50 دولارا، ولم تقترب الفضة حتى من أعلى مستوى لها على الإطلاق البالغ 49.95 دولار خلال موجة صعود المعادن الثمينة الحالية، فلا تزال الفضة أقل بنحو 35% من ذروتها التاريخية، في الوقت نفسه يواصل الذهب تحطيم الأرقام القياسية للأسعار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفضة المستثمرين سوق الفضة الذهب - سعر الفضة عيار 925 - سعر جرام الفضة عيار 999 أسعار الفضة Silver بحركة التعاملات أسعار الفضة الفورية اختفاء سرير من الفضة اسعار الفضة اليوم اسعار الفضة بكام اليوم ذهب الشعب

مواد متعلقة

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في 7 بنوك مصرية خلال تعاملات اليوم

سعر الإسترليني أمام الجنيه فى البنوك اليوم الأحد 27 أبريل 2025

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم الأحد 27 أبريل 2025

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 27 إبريل 2025

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك المصرية (أخر تحديث)

ارتفاع جديد.. سعر جرام الذهب مساء اليوم الأحد 27 أبريل 2025

وفد من 13 ممثل للمؤسسات الاقتصادية العمانية في زيارة لهيئة الاستثمار

باستثمارات 25 مليون دولار، افتتاح مصنع شركة مابي الإيطالية لإنتاج مواد البناء
ads

الأكثر قراءة

السويس وبنما، أول رد رسمي على طلب ترامب عبور السفن الأمريكية القنوات البحرية مجانا

محمد صلاح يرفض الاحتفال مع نونيز بسبب زجاجة "خمر" (صور)

الحكومة تحسم الجدل بشأن أزمة تخفيف أحمال الكهرباء خلال الصيف المقبل

يمكنكم رؤية أرقامي، أول تعليق من محمد صلاح بعد تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي

"سيلفي الجمهور"، محمد صلاح يحتفل بهدفه في توتنهام بالدوري الإنجليزي

بالرقص، محمد صلاح يحتفل بتتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي (صور)

رئيس إسكان النواب يكشف موعد صدور تعديلات قانون الإيجار القديم

تطورات جديدة في صفقة انتقال بن رمضان للنادي الأهلي

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد 27-4-2025 في الأسواق

استقرار سعر الأرز في السوق اليوم الأحد 27 أبريل 2025

أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الأحد 27 أبريل 2025

طن الذرة بـ 14100 جنيه، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد تتويج ليفربول بالبريميرليج.. 9 جوائز وأرقام قياسية تطارد محمد صلاح (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما المراد بالنصيحة في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الدين النصيحة»؟

تفسير حلم الغراب في المنام وعلاقته بمتاعب وسماع أخبار سيئة

عقوبة الظالمين في الدنيا والآخرة وحكمة الله في التأخير

المزيد
الجريدة الرسمية