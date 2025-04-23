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رياضة

بارما يهزم يوفنتوس بهدف في الدوري الإيطالي

بارما يهزم يوفنتوس
بارما يهزم يوفنتوس بهدف في الدوري الإيطالي، فيتو

الدوري الإيطالي، فاز بارما الإيطالي على نظيره يوفنتوس، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “إنيو تارديني”، ضمن الجولة 33 من الدوري الإيطالي، في لقاء مؤجل من الإثنين الماضي بسبب وفاة البابا فرانسيس.

أحرز هدف بارما فى شباك يوفنتوس لاعبه ماتيو بيليجرينو في الوقت بدل الضائع.

شهد تشكيل يوفنتوس غيابات مؤثرة أبرزها من جانب السيدة العجوز، في ظل غياب تيون كوبمينيرز، بريمر، كابال، ميليك، جاتي ومبانجولا، حيث اعتمد المدرب إيجور تيودور على الثنائي راندال كولو مواني ودوسان فلاهوفيتش في خط الهجوم للمرة الأولى معًا منذ توليه المسؤولية.

 

تشكيل يوفنتوس أمام بارما في الدوري الإيطالي

جاء تشكيل يوفنتوس أمام بارما في الدوري الإيطالي كالتالي:

حراسة المرمى: ميشيل دي جريجوريو

خط الدفاع: بيير كالولو، هوجو فيجا، أليساندرو كيلي

خط الوسط: ويستون ماكيني، مانويل لوكاتيلي، خيفرين تورام، أندريا كامبياسو، نيكو جونزاليس، راندال كولو مواني

خط الهجوم: دوسان فلاهوفيتش


تشكيل بارما ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي

فيما ضم تشكيل بارما ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي كلا من:

حراسة المرمى: كيون سوزوكي

خط الدفاع: دانييلي ليوني، لورنزو فالنتي، إلياس فوجلياكو

خط الوسط: إنريكو ديل براتو، دينيس سوهم، آنتونيو بيرنابي، عثمان كيتا، كريستيان فاليري

خط الهجوم: ماتيو بيليجرينو، أنجي بوني

 

ترتيب يوفنتوس وبارما في الدوري الإيطالي 

بتلك النتيجة يتجمد رصيد يوفنتوس عند 59 نقطة في المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد بارما إلى 31 نقطة في المركز الخامس عشر.  

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