افتتح أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، بيت ثقافة المساعيد بالعريش، بعد وصوله إلى محافظة شمال سيناء مساء اليوم ضمن احتفالات المحافظة بأعياد تحرير سيناء



وزير الثقافة يفتتح بيت ثقافة المساعيد بالعريش بعد وصوله شمال سيناء

ويتفقد الوزير أنشطة البيت الثقافي في مدينة العريش، والأنشطة المقدمة للأطفال داخل البيت كما يشاهد بعض العروض الفنية لأطفال بيت الثقافة.

كما يشهد الوزير حفلة غنائية في مسرح قصر ثقافة مدينة العريش ضمن احتفالات المحاف باعياد سيناء وتحرير سيناء الـ 43





الثقافة تختتم ملتقى سيناء لفنون البادية بالعريش ضمن احتفالات ذكرى تحرير سيناء





يشهد قصر ثقافة العريش في الثامنة مساء مساء اليوم، حفل ختام "ملتقى سيناء الأول لفنون البادية"،تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، والذي أطلقته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، احتفالا بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء. وينفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة.

يحيي الحفل الفنان الكبير أحمد إبراهيم، بمصاحبة فرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب، بقيادة المايسترو وائل عوض.





كما يتضمن البرنامج تفقد معرض فني يضم نتاج الورش الفنية المصاحبة للملتقى، والتي شارك فيهاعدد من المبدعين من أبناء المحافظة، إلى جانب معرض للكتاب يضم أحدث إصدارات الهيئة العامةلقصور الثقافة.





وتشهد الفعاليات عرض فيلم تسجيلي بعنوان "أبطال كل الأزمان" إخراج محمد الدرة، يعقبه عرض فنيلفرقة العريش للفنون الشعبية تقدم خلاله مجموعة من الفقرات المتميزة من التراث السيناوي، بقيادةالفنان سامح الكاشف.





ويختتم الحفل بتكريم عدد من رموز المحافظة من الكتّاب والفنانين، تقديرا لعطائهم الثقافي والفني.





ملتقى سيناء الأول لفنون البادية نفذ من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمدالشافعي المنسق العام للملتقى، وبالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، والإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتنسيق مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة د. شعيب خلف، وفرع ثقافة شمال سيناء، بإدارة أشرف المشرحاني.





وشهد الملتقى منذ انطلاقه مجموعة من العروض الفنية، وورشا حرفية ويدوية، وأنشطة للأطفالومعارض للكتب والمنتجات التراثية، وندوات علمية بالإضافة إلى أمسيات شعرية بمشاركة لفيف منشعراء البادية.

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