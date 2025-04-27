ندوة تثقيفية لطلاب جامعة سوهاج احتفالا بعيد تحرير سيناء (صور)

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج واللواء أركان حرب سمير فرج الخبير الاستراتيجي فعاليات الندوة التثقيفية "سيناء من التحرير إلى التعمير "، التي نظمتها الجامعة، بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة، العميد نادر نبيل المستشار العسكري للمحافظة، لفيف من عمداء ووكلاء الكليات ومديري عموم إدارات الجامعة وطلابها، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد.

وفي كلمته عبر الدكتور حسان النعماني عن بالغ فخره وسعادته بالاحتفال بذكرى تحرير سيناء والذي يأتي في 25 أبريل من كل عام، ذلك اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء بعد صراع طويل بينها وبين المحتل الإسرائيلي، بعد هزيمة ساحقة، حيث عانى معارك شرسة خلال حرب الاستنزاف ثم حرب 1973، حيث تلقت فيه إسرائيل درسا لم ولن تنساه، والذي أطلقت عليه يوم الغفران، وقد كانت نتائج حرب أكتوبر بمثابة صدمة للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية وانتصارا كاسحا للسياسة العسكرية المصرية، مشيدًا بانجازات الرئيس السيسي وبما تحقق من نتائج في معركة تعمير سيناء في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة، من تأسيس بنية تحتية متطورة سكنيا، تعليميًا، صناعيًا وطبيا في سيناء على أعلى المقاييس، الي جانب إنشاء 4 جامعات مصرية على أرض سيناء.

سمير فرج الدولة المصرية ضخت في سيناء 1,2 تريليون جنيه في تنفيذ مشروعات تنموية زراعية وصناعية وعمرانية واستثمارية

واستهل اللواء سمير فرج كلمته بتوجيه خالص الشكر والتقدير لجامعة سوهاج بما يشاهده خلال زياراته للجامعة واصفا اياها "ببيته الثاني" بحجم التطور والانجازات التي تحدث علي أرض الجامعة يوما بعد يوم، الي جانب مايتمتع به ابنائه الطلاب من علم ومعرفه وولاء وانتماء للوطن واصطفافهم خلف القياده السياسية.

فرج: استرداد سيناء ملحمة تاريخية عسكرية سياسية قانونية وانتصارا كاسحا للسياسة العسكرية المصرية





وخلال محاضرته استعرض اللواء سمير فرج تاريخ سيناء ارض الفيروز من التحرير الي التعمير وكيف استطاعت قواتنا المسلحه تحرير سيناء من الاحتلال الصهيوني واسترداد ارض سيناء كامله، وثم استئناف العمل بتطهيرها باقتلاع الإرهاب من جذوره في ظل القياده القويه الرشيدة، لتتواصل معركة التعمير التي لم تتوقف يومًا منذ عام 2013، مضيفا ان الدولة ضخت في سيناء 1,2 تريليون جنيه في مشروعات تنموية زراعية وصناعية وعمرانية واستثمارية، منها أنفاق تحيا مصر التي تربط شبه الجزيرة بدلتا مصر والمدن الجديدة، وتعمير نحو نصف مليون فدان من صحرائها المباركة، وإنشاء 7 مدن جديدة على أرضها، تستهدف استيعاب 5 ملايين مصري، لتعزيز كثافتها السكاني، فهي تمثل سدس مساحة مصر ويقطنها نحو 600 ألف فقط، إلى جانب انشاء شبكات طرق وعودة لرحلات السكك الحديدية بعد 57 عامًا من التوقف، وتطوير قناة السويس والبدء في جني ثمار المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، إيمانا من فخامته بأن التنمية هي السلاح الأهم للقضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.

وفي ختام الندوة تم فتح باب الحوار والاسئله من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والتي قام اللواء سمير فرج بالاجابه عليها الطلاب، ثم قام الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة بإهداء درع الجامعة للواء سمير فرج تكريما له علي جهوده التي يذلها لتثقيف وتوعيه كافة منسوبي الجامعة بالقضايا الوطنيه المختلفة.

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