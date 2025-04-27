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رياضة

نانت وتولوز يكتفيان بالتعادل السلبي في الدوري الفرنسي

نانت، فيتو
نانت، فيتو

تعادل فريق نانت الذي يضم النجم المصري مصطفى محمد ونظيره تولوز سلبيا بدون أهداف، خلال لقاء الفريقين في إطار الجولة 31 من الدوري الفرنسي "ليج 1"على ملعب "لا بوجوار" بمدينة نانت.

 

مباراة نانت ضد تولوز في الدوري الفرنسي

وتعرض نوها لاعب تولوز للطرد في الدقيقة 38.

تشكيل نانت ضد تولوز في الدوري الفرنسي

وأعلن أنطوان كومباريه تشكيل نانت ضد تولوز في إطار منافسات مسابقة الدوري الفرنسي موسم 2024-25

حراسة المرمى، لوبيز. 

خط الدفاع: أميان- زيزي- كاستيليتو- بالويس- كوزا. 

خط الوسط: ليبينانت- أوجوستو- تشيريفيلا. 

خط الهجوم: أبلين- سيمون. 

ويتواجد الدولي المصري مصطفى محمد على مقاعد بدلاء الفريق الكناري. 

نانت وتولوز

ويحتل نانت المركز الرابع عشر برصيد 32 نقطة

ويحتل تولوز  المركز الثاني عشر برصيد 35 نقطة.

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