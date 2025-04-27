الدوري الفرنسي، تعادل نانت وتولوز سلبيا في الشوط الأول

تعادل فريق نانت الذي يضم النجم المصري مصطفى محمد ونظيره تولوز سلبيا بدون أهداف في الشوط الأول، خلال لقاء الفريقين في إطار الجولة 31 من الدوري الفرنسي "ليج 1"على ملعب "لا بوجوار" بمدينة نانت.

مباراة نانت ضد تولوز في الدوري الفرنسي

وتعرض نوها لاعب تولوز للطرد في الدقيقة 38.

تشكيل نانت ضد تولوز في الدوري الفرنسي

وأعلن أنطوان كومباريه تشكيل نانت ضد تولوز في إطار منافسات مسابقة الدوري الفرنسي موسم 2024-25

حراسة المرمى، لوبيز.

خط الدفاع: أميان- زيزي- كاستيليتو- بالويس- كوزا.

خط الوسط: ليبينانت- أوجوستو- تشيريفيلا.

خط الهجوم: أبلين- سيمون.

ويتواجد الدولي المصري مصطفى محمد على مقاعد بدلاء الفريق الكناري.

نانت وتولوز

ويخوض نانت المباراة وهو في المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة، بفارق أربع نقاط فقط عن مراكز الهبوط، مما يجعل الفوز ضروريًا لضمان البقاء في الدوري الفرنسي.

ويدخل تولوز اللقاء وهو يحتل المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز موقفه في جدول الترتيب.

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