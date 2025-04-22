بمشاركة مصطفى محمد ، تعادل نانت وباريس سان جيرمان 1-1 في الدوري الفرنسي

تعادل فريق باريس سان جيرمان، مع نظيره نانت بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء، على ستاد لا بوجوار لويس فونتينو، ضمن منافسات مؤجلات الجولة ال29 من بطولة الدوري الفرنسي.

سجل هدف باريس سان جيرمان اللاعب فيتينيا في الدقيقة 34، فيما تعادل نانت عن طريق أجوستو في الدقيقة 84.

تشكيل نانت ضد باريس سان جيرمان

وتواجد مصطفى محمد مهاجم مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت في مباراة باريس سان جيرمان قبل أن يشارك في الدقيقة 73، وجاء التشكيل الأساسي لـ نانت كالتالي:

تشكيل باريس سان جيرمان ضد نانت

ويعتلي باريس سان جيرمان قمة الترتيب برصيد 78 نقطة، وضمن تتويجه باللقب رسميا قبل 6 جولات من انتهاء المسابقة.

أما نانت يكافح للهروب من شبح الهبوط حيث يحتل المركز 14 برصيد 31 نقطة.

وكان كومبواريه مدرب نانت استدعى لمواجهة بي إس جي 21 لاعبا بينهم مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر وصاحب الهدف الوحيد لفريقه في المباراة الماضية.

وسجل مصطفى محمد 6 أهداف بقميص نانت هذا الموسم منها 5 أهداف في بطولة الدوري، ليرفع رصيده إلى 25 هدفا في 108 مباريات بقميص نانت منذ انضمامه لصفوف الفريق قبل ثلاثة مواسم.

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