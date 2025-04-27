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إجراء جديد من حي مصر الجديدة ضد كرم الشام (صور)

كرم الشام،فيتو
كرم الشام،فيتو

قاد المهندس محمد عبد الوهاب، رئيس حى مصر الجديدة، حملة مكبرة لمتابعة البناء المخالف والإشغالات وتراخيص المحلات بشوارع مصر الجديدة" عمر بن الخطاب، إبراهيم اللقانى، الكوربة"، وذلك  بناء على توجيهات  الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بشأن متابعة أعمال المبانى المخالفة وردع كل من يحاول تشويه ذلك حرصا على نفاذ القانون والحفاظ على هيبة الدولة.

أول بيان حكومي عن سبب غلق «بلبن» و«كرم الشام» و«كنافة وبسبوسة» و«وهمي» و«عم شلتت»

مخالفات صحية وإدارية، الحملات الرقابية تغلق سلسلة محلات كرم الشام في الجيزة

وشارك فى الحملة مسئولو إدارة المحلات وإدارة التنظيم وإدارة الإشغالات وإدارة المتابعة الميدانية وتم مراجعة التراخيص للمحلات وإيقاف الأعمال المخالفة.

وأكد المهندس محمد عبد الوهاب رئيس حى مصر الجديدة، أنه تم إيقاف أعمال تشطبيات مخالفة بدون تصريح  لمحل كرم الشام المتواجد بشارع إبراهيم اللقانى.

كما تم رفع إشغالات سوبر ماركت أولاد علوش بشارع عمر بن الخطاب استحابة لشكاوى المواطنين، بالإضافة إلى إيقاف أعمال مخالفة بالعقار رقم 9 بشارع ابراهيم بمنطقة الكوربة وإيقاف تشطيبات مخالفة بالعقار رقم 63 خليفة المأمون.

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إبراهيم صابر محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة حي مصر الجديدة كرم الشام

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