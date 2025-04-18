الجمعة 18 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مخالفات صحية وإدارية، الحملات الرقابية تغلق سلسلة محلات كرم الشام في الجيزة

كرم الشام، فيتو
كرم الشام، فيتو

أعلنت محافظة الجيزة غلق عدد من فروع محلات كرم الشام بشكل مؤقت، وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود مكافحة المخالفات التي تهدد الصحة العامة وسلامة المستهلكين.
 

وبدأت التساؤلات تتزايد حول أسباب غلق فروع كرم الشام، وتشير المعلومات الأولية إلى أن قرارات الغلق جاءت نتيجة لرصد مخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، وسوء تخزين المواد الغذائية، وعدم الالتزام بمعايير النظافة والسلامة في بعض فروع السلسلة.

إغلاق فروع كرم الشام

وشملت عمليات غلق فروع كرم الشام عددًا من المواقع الحيوية في مناطق مختلفة من الجيزة، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن العدد الإجمالي للفروع التي تم غلقها بشكل رسمي، لكن المؤشرات تدل على أن الحملة تستهدف التأكد من التزام جميع محلات كرم الشام في مصر بالمعايير والقوانين المنظمة لسلامة الغذاء.

من جانبها، لم تصدر سلسلة محلات "كرم الشام" حتى الآن أي بيان رسمي أو تعليق على عمليات الغلق وأسبابها. 

 ويدعو خبراء في مجال سلامة الغذاء إلى ضرورة تشديد الرقابة الدورية على جميع المنشآت الغذائية لضمان الالتزام بالمعايير الصحية وتجنب أي مخاطر محتملة على صحة المستهلكين.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غلق محلات كرم الشام أسباب غلق فروع كرم الشام إغلاق فروع كرم الشام غلق فروع كرم الشام في القاهرة غلق فروع كرم الشام في الجيزة محلات كرم الشام في مصر

مواد متعلقة

حملات مكثفة لغلق محلات كنافة وبسبوسة في الجيزة لأسباب تتعلق بالسلامة والصحة

محافظ الجيزة يُعلن أسعار بيع أسطوانات البوتاجاز شاملة التوصيل

ضبط كميات كبيرة من الدقيق المدعم والزيت مجهول المصدر في حملة مكثفة بالهرم

بلبن وكرم الشام ضمنهم، غلق وتشميع مطاعم مخالفة بشارع فيصل

بينهم we وجاد، غلق وتشميع 25 محلًا مخالفًا في أبراج الأمريكية بأكتوبر (صور)

محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد

مصر تسعى للريادة الإقليمية في إنتاج وقود الطائرات المستدام.. استثمارات تصل إلى 530 مليون دولار.. واستخدام زيوت الطعام المستعملة كمادة خام

محافظ الجيزة يعلن بدء نقل الباعة الجائلين إلى سوق العياط الحضاري
ads

الأكثر قراءة

أول بيان حكومي عن سبب غلق «بلبن» و«كرم الشام» و«كنافة وبسبوسة» و«وهمي» و«عم شلتت»

بعد خفض الفائدة، أبرز شهادات الادخار في بنكَي الأهلي ومصر

قرار مهم من وزير التعليم

«بلبن» تعلن إغلاق جميع فروعها في مصر وتطالب الجهات المعنية بالتدخل لإنقاذ الشركة

ماذا جرى في مطروح؟

مخالفات صحية وإدارية، الحملات الرقابية تغلق سلسلة محلات كرم الشام في الجيزة

أسباب غلق كرم الشام وبلبن في القاهرة، وتقرير صادم من هيئة سلامة الغذاء

شيكابالا ينعي سليمان عيد بكلمات مؤثرة

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم

سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة يسجل 18.4 ألف جنيه بالأسواق اليوم

158 الف جنيه أسعار شرائح الألومنيوم البارد اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة 18 - 4 - 2025

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع صن داونز.. بيراميدز ضد أورلاندو بيراتس.. إنتر أمام ميلان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الكابوس في المنام وعلاقته بمشاكل فى الحياة الزوجية

من الأشهر الحرم، كل ما تريد معرفته عن شهر ذي القعدة

دعاء الجمعة للبركة في المال والولد والعمر

المزيد
الجريدة الرسمية