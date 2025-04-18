مخالفات صحية وإدارية، الحملات الرقابية تغلق سلسلة محلات كرم الشام في الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة غلق عدد من فروع محلات كرم الشام بشكل مؤقت، وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود مكافحة المخالفات التي تهدد الصحة العامة وسلامة المستهلكين.



وبدأت التساؤلات تتزايد حول أسباب غلق فروع كرم الشام، وتشير المعلومات الأولية إلى أن قرارات الغلق جاءت نتيجة لرصد مخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، وسوء تخزين المواد الغذائية، وعدم الالتزام بمعايير النظافة والسلامة في بعض فروع السلسلة.

إغلاق فروع كرم الشام

وشملت عمليات غلق فروع كرم الشام عددًا من المواقع الحيوية في مناطق مختلفة من الجيزة، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن العدد الإجمالي للفروع التي تم غلقها بشكل رسمي، لكن المؤشرات تدل على أن الحملة تستهدف التأكد من التزام جميع محلات كرم الشام في مصر بالمعايير والقوانين المنظمة لسلامة الغذاء.

من جانبها، لم تصدر سلسلة محلات "كرم الشام" حتى الآن أي بيان رسمي أو تعليق على عمليات الغلق وأسبابها.

ويدعو خبراء في مجال سلامة الغذاء إلى ضرورة تشديد الرقابة الدورية على جميع المنشآت الغذائية لضمان الالتزام بالمعايير الصحية وتجنب أي مخاطر محتملة على صحة المستهلكين.



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