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رياضة

محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الرابع في شباك توتنهام

محمد صلاح
محمد صلاح

ليفربول وتوتنهام،  سجل محمد صلاح هدف فريق ليفربول، الرابع في شباك نظيره توتنهام، بالدقيقة 64 من المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الأحد بملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز، لتصبح النتيجة 4-1.

مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 

وكان سولانكي  سجل الهدف الأول لـ توتنهام بالدقيقة 12 من رأسية مميزة، ثم سجل لويس دياز هدف تعادل ليفربول بالدقيقة 17، قبل أن يسجل ماك أليستر هدف ليفربول الثاني بالدقيقة 25 من تصويبة صاروخية، ثم سجل جاكبو هدف ليفربول الثالث بالدقيقة 34 من تصويبة من داخل منطقة الجزاء.

ويحتاج ليفربول إلى نقطة وحيدة فقط لحسم لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الـ20 في تاريخه، واللقب الثاني بـ المسمى الحديث "بريميرليج".

ويسعى ليفربول إلى حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد أن تعادل أرسنال أمام كريستال بالاس في الجولة ذاتها.

 تشكيل ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي 

ويتواجد محمد صلاح قائد المنتخب الوطني في تشكيل ليفربول الأساسي الذي جاء كالتالي:"

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: فيرجيل فان دايك- إبراهيما كوناتي- أندي روبرتسون- ألكسندر أرنولد.

في خط الوسط: دومينيك سوبسلاي- ماك أليستر- جرافنبيرخ.

في خط الهجوم: لويس دياز- كودي جاكبو- محمد صلاح

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏L.F.C. TOTTENHAM HOTSPUIR ٢ا Exp Shondor Standardt Charter ALISSON VAN DIJK sKONATE -DIAZ SZOBOSZLAI MACALLISTER SALAH 18 GAKPO 26 ROBERTSON 38 GRAVENBERCH 66 ALEXANDER-ARNOLD SUBS KELLEHER,ENDO,NUNEZ,CHIESA,IONES, NUNEZ, KELLEHER,.NUNEZ.CHIESA.JONES. IOTT,JOTA,TSIMIKAS,QUANSAH League‏'‏‏

تشكيل توتنهام ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: فيكاريو

في خط الدفاع: دجد سبينس، كيفين دانسو، بن دافيز، أودوجي

في خط الوسط: أرشي جراي، بيرغفال، جيمس ماديسون

في خط الهجوم: جونسون، دومينيك سولانكي، ماتياس تيل

ويقود فوز ليفربول باللقب الإنجليزي للتربع على عرش الكرة الإنجليزية كأكثر نادي تحقيقًا للمسابقة بجانب مانشستر يونايتد والذي يمتلك 20 لقبًا من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 79 نقطة، ويتواجد توتنهام هوتسبير في المركز السادس عشر برصيد 37 نقطة.

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