محافظ الجيزة يتفاعل فوريًا مع شكاوى المواطنين ويُنهي إزعاج ورشة مخالفة بالطالبية

تفاعل المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بشكل فوري مع عدد من الشكاوى الواردة عبر الصفحة الرسمية للمحافظة من أحياء الهرم والطالبية ومركز أوسيم، وأصدر توجيهات عاجلة لحلها على أرض الواقع.



وأكد محافظ الجيزة على أهمية هذه القنوات المباشرة للتواصل مع الأهالي والوقوف على احتياجاتهم ومشكلاتهم، مشددًا على ضرورة المتابعة الدورية لضمان عدم تكرار أسباب الشكاوى وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



إغلاق وتشميع ورشة مخالفة بالطالبية

واستجابة لشكوى سكان شارع محمد هاشم بالعروبة بحي الطالبية من الإزعاج المستمر الذي تسببه ورشة سمكرة تعمل على مدار اليوم وتخالف مواعيد الإغلاق، وجه المحافظ رئيس حي الطالبية وشرطة المرافق بسرعة غلق الورشة وتشميعها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم تكرار المخالفة وتوفير الهدوء والراحة للسكان، خاصة كبار السن والمرضى.



توفير إنارة إضافية بشارع العمدة

كما تفاعل المحافظ مع شكوى سكان أحد العقارات بشارع العمدة الجديد بالكوم الأخضر التابع لحي الطالبية بشأن انعدام الإضاءة أسفل العقار، مما يعرض الممتلكات للخطر.

وعلى الفور، وجه حي الطالبية بمراجعة حالة الإنارة بالشارع وتم دعمه بكشافات إضافية لضمان سلامة المارة والممتلكات، وقد تم بالفعل حل المشكلة.



رفع المخلفات وتحسين النظافة بكفر الجبل

وفي حي الهرم، استجاب المحافظ لشكوى سكان منطقة كفر الجبل المنصورية من عدم انتظام رفع القمامة وتراكم المخلفات. ووجه حي الهرم بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل لتنظيم حملات نظافة دورية وشاملة للمنطقة والحفاظ على مستوى النظافة بها بشكل مستمر.



إصلاح طفوحات الصرف الصحي ببشتيل

أما في مركز أوسيم، فقد استجاب المحافظ لشكوى سكان شارع منصور بقرية بشتيل من طفوحات الصرف الصحي التي تعيق حركة المارة، ووجه مركز ومدينة أوسيم بالتنسيق الفوري مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم الدفع بالمعدات اللازمة وإصلاح العطل والقضاء على أسباب الطفوحات وتمهيد الطريق أمام المواطنين.



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