الأحد 27 أبريل 2025
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الجيزة تطلق حملة مجانية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

عادل النجار محافظ
عادل النجار محافظ الجيزة

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن إطلاق حملة تنشيطية مجانية شاملة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة". 

وتستمر الحملة على مدار أسبوعين، خلال الفترة من 26 أبريل وحتى 8 مايو 2025، وتُنفذ على مرحلتين لتغطية مختلف أنحاء المحافظة.

وأكد محافظ الجيزة الأهمية القصوى التي توليها المحافظة لقضايا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، مشددًا على دورها المحوري في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المواطنين. 

وأشار إلى أن هذه الحملة تأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لضمان نجاح الحملة وتحقيق أهدافها المنشودة.

مراحل الحملة والمناطق المستهدفة

المرحلة الأولى: من 26 أبريل وحتى 30 أبريل 2025، وتشمل الإدارات الصحية: شمال الجيزة، الدقي، الهرم، غرب القناطر الخيرية، أوسيم، شمال العياط، الصف، الحوامدية، أبو النمرس، والواحات البحرية.

المرحلة الثانية: من 4 مايو وحتى 8 مايو 2025، وتشمل الإدارات الصحية: جنوب الجيزة، العمرانية، العجوزة، شرق القناطر الخيرية، جنوب العياط، كرداسة، أطفيح، الوراق، البدرشين، 6 أكتوبر، والشيخ زايد.

وأوضح المحافظ أن الحملة ستُنفذ عبر جميع عيادات تنظيم الأسرة الثابتة والمتنقلة المنتشرة في أنحاء المحافظة، ويقدم الخدمات نخبة من أطباء النساء والتوليد، وأخصائيات الصحة الإنجابية، ومقدمي الخدمات المدربين على أعلى مستوى.

وأضاف أنه يتم تحديد مواقع تمركز العيادات المتنقلة بناءً على المؤشرات السكانية واحتياجات المناطق المختلفة، وذلك بالتنسيق المباشر مع الإدارات الصحية لضمان وصول الخدمات إلى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق التي قد تعاني من نقص في الخدمات الصحية.

من جانبها، أشارت الدكتورة أمل رشدي، مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة، إلى أن الخدمات المقدمة خلال الحملة تشمل الكشف الطبي الشامل، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة المتنوعة والمجانية، والفحص بالموجات فوق الصوتية (السونار)، ومتابعة الحمل للسيدات. 

وأكدت على المشاركة الفعالة للجمعيات الأهلية النشطة في المراكز الإدارية المختلفة، مشيرة إلى دورها الهام في دعم جهود المديرية لإنجاح الحملة وتحقيق نتائج متميزة لمحافظة الجيزة في مجال الصحة الإنجابية.

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