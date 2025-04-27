إطلاق اختبارات الإرشاد المهني وسيسكو تثير الجدل، تامر شوقي: تتسق مع التوجهات العلمية والعالمية، عاصم حجازي: ليست من اختصاص وزارة التربية والتعليم، لا جدوى منها إذا كانت مجرد اختبارات تحصيلية

إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن البدء في تطبيق مقررات “سيسكو Cisco” للمهارات الرقمية فى مجال الشبكات والأمن السيبراني والذي يتضمن منح الطلاب شهادات دولية لممارسة المهن فى مجالات التكنولوجيا فى المدارس الثانوية بمختلف أنواعها أثار جدلا في الأوساط التعليمية وطرح عدة تساؤلات تحتاج لتوضيح من بينها كيف ومتى وأين سيتم تطبيق هذه الاختبارات وما الجهة المنوط بها تطبيق تلك الاختبارات هل الوزارة ام مراكز البحث التربوي ام كليات التربية؟.

اختبارات التوجيه المهني والإرشاد



وفي هذا الصدد يؤكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن فكرة إطلاق اختبارات التوجيه والإرشاد المهني للطلاب خريجي المرحلة الإعدادية والثانوية التي تبحثها وزارة التربية والتعليم، تعتبر من الخطوات الجيدة والتي تأخرت كثيرا وتتسق مع التوجهات العلمية والعالمية في هذا الصدد بالاضافة إلى مناقشة إطلاق اختبارات التوجيه والإرشاد المهنى للطلاب فى صيف ٢٠٢٥ لخريجي المرحلة الإعدادية والثانوية؛ تأهيلًا للالتحاق بالمدارس والجامعات وفقا لقدراتهم وميولهم، وكذلك تطوير اختبارات محلية لمحاكاة الاختبارات الدولية في (TIMMS,PISA) لتأهيل طلاب المستوى الدولى فى هذا الصدد.

وأضاف أن هناك مجموعة من الدواعي لهذه الاختبارات منها:

طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية

إن طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية الذين يرغبون في الالتحاق بنوع معين من التعليم سواء الثانوي أو الجامعي، كثيرا ما يقعون في حيرة وصراع نفسي عند صنع القرار باختيار نوع التعليم المناسب لهم، بل ويقع في نفس الحيرة والصراع أولياء أمورهم.

أنماط التعليم في المرحلة الثانوية



وتتعدد حاليا أنماط التعليم في المرحلة الثانوية (ما بين تعليم فني، وتكنولوجي تطبيقي، وعام وتجريبي وستيم وبكالوريا لو تم تطبيقها) وفي المرحلة الجامعية (ما بين كليات حكومية تتضمن أقسام وبرامج مختلفة، وجامعات أهلية، وتكنولوجية وخاصة وغيرها ) مما يزيد من الحيرة عند صنع القرار.

الكثير من الطلاب يختار يختارون حاليا نوع التعليم الذي يلتحقون به بدون اي مبرر وقد يكون هذا الاختيار لا يتسق مع قدراتهم مما قد يعرضهم للفشل في الدراسة فيما بعد وتعد هذه الاختبارات وسيلة معينة للطلاب على اختيار نوع التعليم الذي يتسق مع قدراتهم وميولهم.



وتابع إن اختيار الطالب نوع التعليم الذي يتوافق مع قدراته وميوله يزيد من إمكانية نجاحه فيها وتجنب الهدر في الوقت والجهد اذا لم يتفق مع إمكانياته.

وأوضح الدكتور تامر شوقي أن هناك عدة تساؤلات تحتاج لتوضيح بشأن إطلاق اختبارات التوجيه والإرشاد المهني للطلاب خريجى المرحلة الإعدادية والثانوية وهي:

كيف ومتى وأين سيتم تطبيق هذه الاختبارات(فلكل تطبيق مزاياه وعيوبه سواء ورقيا أو الكترونيا)

ما التكاليف المحتملة لتطبيق مثل هذه الاختبارات؟

ما الجهة المنوط لها تطبيق تلك الاختبارات هل الوزارة ام مراكز البحث التربوي ام كليات التربية؟

إن الطالب المصري غالبا ما يختار نوع التعليم الملائم له في ضوء مجموعه كما أن هناك شريحة كبيرة من الطلاب لا يكون لديها حرية في صنع قرار اختيار نوع معين من التعليم في ضوء حصولها على مجاميع منخفضة مما يقلل من قيمة هذه الاختبارات

هل ستكون مجانية ام برسوم ؟

وطالب الدكتور تامر شوقي بتعديل مسمى هذه الاختبارات من اختبارات التوجيه والإرشاد المهني إلى التوجيه والإرشاد الدراسي أو الأكاديمي لأنها تتعلق باختيار الطالب نوع معين من الدراسة وليس المهن، التوجيه المهني يحدث عقب تخرج الطالب من الجامعة ويستخدم لتوجيهه لمهنة تتوافق مع ميوله.



خبير تربوي يكشف عدد من الملاحظات على اختبارات التوجيه المهني

و كشف الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس والقياس والتقويم التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، عن عدد من الملاحظات على اختبارات التوجيه المهني التي تبحث وزارة التربية والتعليم تطبيقها وهي كالتالي:

_ هذه الاختبارات بالنسبة لطلبة المرحلة الثانوية ليست من اختصاص وزارة التربية والتعليم بل هي من اختصاص المجلس الأعلى للجامعات ومكتب التنسيق.

_ في المرحلة الإعدادية لا جدوى منها أيضا إذا كانت مجرد اختبارات تحصيلية عادية لأن الاختبارات التحصيلية موجودة بالفعل ولكن إذا كانت اختبارات قدرات وميول ومعدة بطريقة جيدة فحينئذ ستكون مفيدة للطلاب في ظل نظام المسارات.



_ الأفضل أن تجري وزارة التربية والتعليم اختبارات تشخيصية للكشف عن مشكلات التعليم لدى الطلاب والمعلمين والبيئة المدرسية والعمل على وضع الخطط العلاجية المناسبة لها.

_ أيضا ينبغي أن تكثف وزارة التربية والتعليم جهودها لتطوير أنظمة التقويم والامتحانات الأساسية التي تخصها بدلا من تشتيت الجهود في مهام تخص الجامعات بالمقام الأول.

_ عند تطوير هذا النوع من الاختبارات للكشف عن قدرات الطلاب يجب أن يكون تطبيقه حينئذ إجباريا والاعتماد عليه كمعيار لتوجيه الطلاب إلى المجال المناسب لقدراته تجنبا لإهدار الوقت والجهد وتبديد الإمكانيات.

_ لا شك في أن تطوير اختبارات قدرات للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة لتنظيم التحاقهم بالجامعة يمثل أهمية كبيرة للقضاء على مشكلات كثيرة يعاني منها التعليم الثانوي مثل الغش والدروس الخصوصية.

_ على الرغم من أهمية اختبارات القدرات إلا أن القائم على إعدادها يجب أن يكون الكليات الموجودة في كل قطاع لأن الأساتذة في هذه الكليات أكثر دراية بالقدرات المطلوبة للنجاح في هذا القطاع وهذا إلى جانب أساتذة علم النفس والقياس والتقويم التربوي.

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