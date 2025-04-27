بعد تعديلها، انطلاق امتحانات نهاية العام 21 مايو.. التعليم: لا صحة لإلغاء النماذج المختلفة لامتحانات النقل

أسابيع تفصلنا عن انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025، لذلك بدأ عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور في البحث عبر محركات البحث المختلفة عن مواعيد امتحانات نهاية العام خاصة بعد قرار تعديلها من قبل وزارة التربية والتعليم.

مواعيد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل

فخلال الأيام الماضية وافقت وزارة التربية والتعليم على تعديل مواعيد امتحانات نهاية العام لـصفوف النقل، استجابة لطلب الإدارة المركزية للتعليم الفني، وخاطبت المديريات التعليمية المختلفة بهذا التعديل.

قرار جديد من وزارة التعليم بشأن امتحانات النقل

وأكدت الوزارة في الخطاب صادر عن الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن امتحانات نهاية العام الدراسي بعد التعديل تبدأ من 21 مايو للصفين الأول والثاني الثانوي ومن يوم 22 مايو لصفوف النقل في المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وأكدت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم أن هذا التعديل ليس شرطًا تطبيقه على كل المديريات التعليمية ويمكن لمديرية معينة تطبيق التعديل ومديرية أخرى لا تطبقه، وذلك حسب الضغط الحاصل لديها في مدارس التعليم الفني، ولذلك أعطينا كل المديريات يومين للاستفادة منهما ولكن دون إلزامها بالتطبيق الحرفي.

حقيقة إلغاء النماذج الثلاثة في امتحانات صفوف النقل

وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة إلغاء النماذج الثلاثة في امتحانات صفوف النقل.

وأوضح مصدر وزارة التربية والتعليم أن ما تم تداوله غير صحيح وأنه لا يوجد أي قرار بإلغاء النماذج المختلفة لامتحانات صفوف النقل والاكتفاء بنموذج واحد فقط، مشيرًا إلى أن النماذج المختلفة لامتحانات صفوف النقل كما هي دون تغيير.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يتم وضع أسئلة امتحانات صفوف النقل من خلال الإدارات والمدارس، وتوضع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى كل محافظة وتكون موحدة لطلاب المحافظة الواحدة وتعقد في البوكليت.

مواصفة امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

وأعلن المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي مواصفة امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وستكون مقالية واختيارية وصح وخطأ وأكمل العبارات، وتكون درجات الطالب في امتحانات نهاية العام مكملة للدرجات التي حصل عليها في الفصل الدراسي الأول، كما أنه يجب أن يحقق الطلاب في الصفين الأول والثانى الابتدائى 60% حضور بالعام الدراسى حتى يجتاز التقييمات المقررة.

وأن تكون الأسئلة الخاصة بامتحانات نهاية العام لصفوف النقل محددة وواضحة فى صياغتها اللغوية، مؤكدة على أن وجود أخطاء لغوية فى الأسئلة يترتب عليه مشكلات كبيرة فى الامتحان ومن ثم يجب تلاشى أي أخطاء مع التأكيد على وضوح الفكرة والصياغة اللغوية للامتحانات بحيث يتم التركيز على الأسئلة التى تخدم الفهم ونواتج التعلم المرتبطة بالمناهج الدراسية.

وتعلن نتائج امتحانات نهاية العام لصفوف النقل على مستوى المدارس والإدارات والمديريات التعليمية.

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