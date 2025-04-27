ماك أليستر يسجل هدف ليفربول الثاني في شباك توتنهام

ليفربول أمام توتنهام، سجل ماك أليستر هدف ليفربول الثاني، في شباك توتنهام بالدقيقة 25 من المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الأحد بملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز، لتصبح النتيجة 2-1 لصالح الريدز.

مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

وكان سولانكي قد سجل الهدف الأول لـ توتنهام بالدقيقة 12، ثم سجل لويس دياز هدف تعادل ليفربول بالدقيقة 17.

ويحتاج ليفربول إلى نقطة وحيدة فقط لحسم لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الـ20 في تاريخه، واللقب الثاني بـ المسمى الحديث "بريميرليج".

ويسعى ليفربول إلى حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد أن تعادل أرسنال أمام كريستال بالاس في الجولة ذاتها.

تشكيل ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

ويتواجد محمد صلاح قائد المنتخب الوطني في تشكيل ليفربول الأساسي الذي جاء كالتالي:"

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: فيرجيل فان دايك- إبراهيما كوناتي- أندي روبرتسون- ألكسندر أرنولد.

في خط الوسط: دومينيك سوبسلاي- ماك أليستر- جرافنبيرخ.

في خط الهجوم: لويس دياز- كودي جاكبو- محمد صلاح

تشكيل توتنهام ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: فيكاريو

في خط الدفاع: دجد سبينس، كيفين دانسو، بن دافيز، أودوجي

في خط الوسط: أرشي جراي، بيرغفال، جيمس ماديسون

في خط الهجوم: جونسون، دومينيك سولانكي، ماتياس تيل

ويقود فوز ليفربول باللقب الإنجليزي للتربع على عرش الكرة الإنجليزية كأكثر نادي تحقيقًا للمسابقة بجانب مانشستر يونايتد والذي يمتلك 20 لقبًا من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 79 نقطة، ويتواجد توتنهام هوتسبير في المركز السادس عشر برصيد 37 نقطة.

ارتفاع أسعار تذاكر مباراة التتويج لليفربول

وقالت صحيفة ميرور: "يواجه مشجعو الريدز الذين لا يملكون تذاكر احتمال دفع أكثر من 500 جنيه إسترليني لحضور مباراة توتنهام".

وتابعت أن سعر حضور مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير قد بلغت 675 جنيهًا إسترلينيًا مقابل حفل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز المُحتمل اليوم الأحد في أنفيلد.

ويحتاج "الليفر" فقط إلى تجنب الهزيمة أمام توتنهام للتتويج باللقب.

وقالت ميرور: "كان مدرج "كوب" خاليًا عندما فاز ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز لمرة وحيدة بسبب قيود كوفيد. هذا يعني أن نجاحهم هذا الموسم سيكون المرة الأولى التي يتمكن فيها اللاعبون من الاحتفال مع جماهيرهم".

وواصلت أن ثمن التذكرة في السوق السوداء قد تصل إلى 700 جنيه إسترليني.

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