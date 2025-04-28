الأوقات الاختيارية والاضطرارية للصلوات الخمس وأسمائها

هل الصلوات الخمس مذكورة في القرآن؟ وما هي أوقات الصلوات الخمس الاختيارية والاضطرارية وما فضلها وما حكم النوافل وما هي السنن القبلية والبعدية.. كل هذه الأسئلة نجيب عنها في السطور التالية.

هل الصلوات الخمس مذكورة في القرآن؟

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: الصلوات الخمس في القرآن، فقيل له: أين ؟ فقال: قال الله تعالى: فسبحان الله حين تمسون صلاة المغرب والعشاء، وحين تصبحون صلاة الفجر، وعشيًا العصر، وحين تُظهرون الظهر. وقاله من المفسرين أيضًا الضحاك وسعيد بن جبير.

وقال بعضهم: بل الآية فيها ذكر أربع صلوات، أما العشاء فلم تذكر في الآية، وإنما ذكرت في سورة هود آية 114 وهي قوله تعالى: وزُلفًا من الليل.

وقال الإمام الجصاص رحمه الله تعالى: مِمَّا ذَكَرَ اللَّهُ فِي الْكِتَابِ مِنْ أَوْقَاتِ الصَّلاةِ قَوْلَهُ: أَقِمْ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ذَكَرَ مُجَاهِدٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: لِدُلُوكِ الشَّمْسِ قَالَ: "إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ لِصَلاةِ الظُّهْرِ" إلَى غَسَقِ اللَّيْلِ قَالَ: "بُدُوُّ اللَّيْلِ لِصَلاةِ الْمَغْرِبِ". وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي دُلُوكِهَا أَنَّهُ زَوَالُهَا... وَقَالَ تَعَالَى: وَأَقِمْ الصَّلاةَ طَرَفَيْ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ، رَوَى عَمْرٌو عَنْ الْحَسَنِ فِي قوله تعالى: طَرَفَيْ النَّهَارِ قَالَ: "صَلاةُ الْفَجْرِ، وَالأُخْرَى (أي الطرف الآخر) الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ"وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ قَالَ: "الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ". فَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ قَدْ انْتَظَمَتْ الآيَةُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ.

وَرَوَى لَيْثٌ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عِيَاضٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "جَمَعَتْ هَذِهِ الآيَةُ مَوَاقِيتَ الصَّلاةِ: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ الْفَجْرَ وَعَشِيًّا الْعَصْرَ وَحِينَ تُظْهِرُونَ الظُّهْرَ ". وَعَنْ الْحَسَنِ مِثْلُهُ.

وَرَوَى أَبُو رَزِينٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ قَالَ: "الصَّلاةُ الْمَكْتُوبَةُ" وَقَالَ: وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى. وَهَذِهِ الآيَةُ مُنْتَظِمَةٌ لأَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ أَيْضًا. فَهَذِهِ الآيَاتُ كُلُّهَا فِيهَا ذِكْرُ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ.. انتهى: أحكام القرآن للجصاص باب مواقيت الصلاة.

أسماء الصلوات المفروضة:

إحداها: صلاة الصبح، وتسمى الصلاة الوسطى، وصلاة الفجر، وصلاة الغداة.

وثانيتها: صلاة الظهر، وهي التي تكون عند الزوال.

وثالثتها: صلاة العصر، وهي التي تلي الظهر.

ورابعتها: صلاة المغرب، وهي التي تكون عند الغروب، وتسمى صلاة الشاهد.

وخامستها: صلاة العشاء، وهي التي بين المغرب والصبح، وتسمى العتمة، إلا أن تسميتها بالعشاء أولى، لأنه الذي ورد في القرآن الكريم.

الصلوات المفروضة وأسماؤها وأوقاتها، وسننها القبلية والبعدية وحكم قضائها

أوقات الصلوات الخمس

لكل صلاة وقتين: اختياري، تؤدى فيه الصلاة أول الوقت. واضطراري، ويبتدئ بعد آخر الوقت المختار، ويصلي فيه من اضطر لتأخير الصلاة بسبب أمر شغله. وأوقات الصلوات الخمس على الشكل التالي:

1 - وقت الصبح الاختياري والاضطراري

أول وقت صلاة الصبح: انشقاق الفجر وانتشار الضياء في أقصى المشرق مكان طلوع الشمس، وآخر وقتها: الإسفار البين. وقيل: يمتد إلى ما قبل طلوع الشمس. وهما قولان مشهوران: الأول لابن القاسم، والثاني لابن وهب.

وأفضل الوقت المختار: أوله، لما صح عن عائشة زوج النّبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إِنْ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ. (صحيح البخاري، باب سرعة انصراف النساء من الصبح). وعلى هذا العمل عند الصحابة.

2- وقت الظهر الاختياري والاضطراري

أول وقت صلاة الظهر المختار إذا مالت الشمس عن وسط السماء، وأخذ الظل في الزيادة. والأفضل أن يُبرَد بصلاة الظهر عندما تشتد الحرارة، أي تؤخر حتى تخف درجتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاَةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ». (الموطأ، باب النهي عن الصلاة بالهاجرة) وآخر الوقت المختار للظهر، أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل نصف النهار.

3 - وقت العصر الاختياري والاضطراري

أول وقت العصر المختار هو آخر وقت الظهر المختار. وعليه، فهما مشتركتان في الوقت. وآخر وقت العصر المختار؛ أن يصير ظل كل شيء على قدره مرتين بعد ظل نصف النهار.

والذي ورد عن مالك رحمه الله أن آخر الوقت المختار للعصر يمتد إلى ما قبيل اصفرار الشمس.

والمذهب أن تقدم صلاة العصر أول وقتها. وهذا أفضل.

4 - وقت المغرب الاختياري والاضطراري

وقت صلاة المغرب الاختياري يبدأ من غروب الشمس، وسميت صلاة المغرب لأنها تقع عند الغروب. وتسمى صلاة الشاهد لأن الشمس تغرب عند طلوع نجم يسمى الشاهد. ويقدر وقتها الاختياري بقدر فعلها وتحصيل شروطها الأربعة بعد وقت الأذان. وقيل: يمتد إلى مغيب الشفق الأحمر، والأول هو المعتمد، وهو قول ابن القاسم.

5- وقت العشاء الاختياري والاضطراري

وقت صلاة العشاء المختار: غيبوبة الشفق، أي الحمرة الباقية ناحية غروب الشمس لما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ، فَإِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَجَبَتِ الصَّلاَةُ». (السنن الكبرى للبيهقي، باب دخول وقت العشاء بغيبوبة الحمرة). ومن أراد تأخيرها لأجل عذر شرعي، فآخر وقتها ثلث الليل الأول.

وأداؤها في أول وقتها أولى، ويستحب لأهل المساجد تأخيرها قليلا، من أجل اجتماع الناس، وتشترك المغرب مع العشاء في الوقت الضروري، حيث يمتد من حين أدائها إلى ما قبل الفجر بركعة.

سنن الصلاة القبلية والبعدية

سنن الصلاة القبلية والبعدية هي التي تصلى قبل صلاة الفريضة وبعدها ـ تقربا إلى الله تعالى، وجبرا لما قد يكون في الفريضة من نقص وتنقسم إلى قسمين: مؤكدة وغير مؤكدة؛ فالمؤكدة اثنتا عشرة ركعة: أربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر.

وغير المؤكدة: أربع قبل العصر، وركعتان قبل المغرب، وركعتان قبل العشاء.

وورد في خبر صحيح سنية أربع بعد الظهر، فعن أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

وهذه السنن يسميها أهل العلم بالرواتب القبلية والبعدية، وقد اختلفت مذاهبهم في عددها. وهناك نوافل مطلقة غير مقيدة بعدد، وهي تصلى في أي وقت باستثناء أوقات الكراهة.

فضل النوافل

شرع الله عز وجل تطوع النوافل لتكون جبرًا لما عسى أن يكون قد وقع في الفرائض من نقص، كما ورد ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: ...فانظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئًا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه. رواه أبو داود.

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