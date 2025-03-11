الثلاثاء 11 مارس 2025
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دين ودنيا

هل تارك الصلاة كسلا كافر؟ أحمد كريمة يوضح

أحمد كريمة، فيتو
أحمد كريمة، فيتو

أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أنه لا توجد حرية البحث العلمي، موضحًا أنه عندما يتحدث بالقنوات الفضائية ويصرح بشيء يجد الأفاعي العلمانية والسلفية، والإخوان، والدواعش تخرج وتشوه وتشتم".

 

إشكالية البحث العلمي بالأشياء الدينية

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج "أصعب سؤال"، أن هناك أزمة خطرة، وعلى الجميع أن يعلم ذلك، بأنه لا يوجد بحث علمي بالأشياء الدينية.

 

هل تارك الصلاة كسلا كافر

ولفت إلى أنه يجب أن يكون هناك الرأي والرأي الآخر، وليس الرأي والهجوم والشتائم عليه، موضحًا أن “الإمام الشافعي عندما ذهب للعراق تقابل وتلميذه أحمد بن حنبل، والذي كان يقول إن تارك الصلاة كسلًا أو عمدًا كافر”.

 

رد الإمام الشافعي

وتابع أن الإمام الشافي رد على تلميذه، وقال له يا أحمد ما تقول في تارك الصلاة قال كافر، فقال له كيف يدخل الإسلام قال بالشهادة، فالرد هنا بالدين وليس بالهجوم. 

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حكم تارك الصلاة الدكتور أحمد كريمة الأزهر الشريف تارك الصلاة أحمد بن حنبل الامام الشافعي

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