الأحد 27 أبريل 2025
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رياضة

تقسيمة فنية مطولة في مران الزمالك استعدادا لمواجهة المصري

ناصر منسي
ناصر منسي

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية مطولة خلال التدريبات التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وركز الجهاز الفني للفريق خلال التقسيمة على تنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام المصري.

وحرص البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق على منح التعليمات بشكل مستمر للاعبين وتصحيح الأخطاء خلال التقسيمة.

 

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة المصري 

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس السبت.

وحرص الجهاز الفني على تخصيص فقرة بدنية كاملة في بداية المران لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بعد الراحة التي حصل عليها الفريق بالأمس.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري، المقرر لها يوم 1 مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الزمالك والمصري فى الدوري الممتاز

ويلتقي فريق الزمالك نظيره المصرى البورسعيدى فى الثامنة مساء الخميس القادم الموافق الأول من مايو المقبل فى ثالث جولات الدور الثاني بمرحلة حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري فى دوري نايل

 وتنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في دوري نايل.

المصري
المصري

 

ترتيب الزمالك والمصري بالدوري

ويحل فريق الزمالك في المركز الثالث بمجموعة حسم لقب الدوري المصري برصيد 38 نقطة حصدها من 11 انتصارًا وخمس تعادلات فيما نال 3 هزائم.

أما المصري فيحتل المركز الرابع برصيد 34 نقطة حصدها من تسع انتصارات وسبع تعادلات فيما نال 3 خسائر أيضًا في الموسم الحالي من الدوري المصري. 

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