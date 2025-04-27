سيمبا يقضي على أحلام ستيلينبوش ويصعد لنهائي الكونفدرالية

تأهل فريق سيمبا التنزاني إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد التعادل سلبيا أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي اليوم الأحد في المباراة التي جمعتهما على ستاد موزيس مابيدا المونديالي في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز سيمبا بهدف نظيف، ليتأهل الفريق التنزاني إلى نهائي الكونفدرالية بمجموع اللقائين 1-0، وتنتهي أحلام ستيلينبوش الذي أقصى الزمالك في الدور السابق، بنصف النهائي.

مباراة ستيلينبوش وسيمبا

وأدار المباراة طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد معروف في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

طاقم حكام مباراة ستلينبوش أمام سيمبا



محمد معروف حكما للساحة ويعاونه كلا من محمود أبوالرجال مساعد أول وأحمد حسام طه مساعد ثاني ومحمود ناجي حكما رابعا ومحمود عاشور حكما لتقنية الفيديو ومحمود البنا حكم مساعد لتقنية الفيديو وبشير الحساني مراقبا للحكام.

كاف يستبدل أمين عمر



وكان الاتحاد الإفريقي، قرر في وقت سابق تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمر لإدارة لقاء سيمبا التنزاني وستلينبوش الجنوب إفريقي في إياب كأس الكونفدرالية بعد وداع الزمالك المصري من ربع نهائى الكونفدرالية بعد خسارته من فريق ستلينبوش الجنوب إفريقي بهدف دون رد، ثم عاد لكاف ليقرر إجراء بعض التعديلات على طاقم المباراة، ويختار معروف حكما للمباراة بدلا من أمين عمر دون الكشف عن الأسباب، ومحمود ناجي حكما رابعا مع بقاء باقي الطاقم المصري بدون تعديل.

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