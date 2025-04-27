وصول بعثة منتخب تنزانيا للقاهرة للمشاركة في كأس أفريقيا تحت 20 سنة

أمم افريقيا للشباب، وصلت إلى مطار القاهرة اليوم الأحد، بعثة المنتخب التنزاني للشباب من أجل المشاركة في كأس أفريقيا تحت 20 سنة التي تنطلق اليوم في ضيافة مصر وتستمر حتى 18 مايو القادم بمشاركة 13 منتخبًا تنافس من أجل الفوز باللقب ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى لكأس العالم الذي يقام في تشيلي خلال سبتمبر وأكتوبر 2025.

منتخب تنزانيا يتصدر تصفيات شرق افريقيا

كان المنتخب التنزاني قد حجز مقعده في البطولة للمرة الثانية في تاريخه بعد أن تصدر تصفيات شرق أفريقيا (كوسافا) بعد تفوقه على منتخب كينيا (2 – 1) في النهائي وقبلها تخطى منتخب أوغندا بنفس النتيجة في نصف النهائي بعد أن حل ثانيًا في المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات على جيبوتي (7 – 0) والسودان (1 – 0) ورواندا (3 – 0) بعد أن خسر في الجولة الافتتاحية أمام كينيا (1 – 2).

موعد أول مباراة لمنتخب تنزانيا بأمم افريقيا

المنتخب الشرق أفريقي الشهير بـ "أبناء نجورونجورو" يستهل مشواره في المجموعة الأولى بمواجهة نظيره الجنوب أفريقي في 30 أبريل الجاري ثم يواجه سيراليون وزامبيا ومصر أيام 3 و6 و9 من نفس الشهر.

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