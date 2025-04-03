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رياضة

منتخب أوغندا يفوز على تنزانيا بثلاثية في كأس الأمم الأفريقية للناشئين

منتخب اوغندا للناشئين،
منتخب اوغندا للناشئين، فيتو

فازمنتخب أوغندا علي تنزانيا بثلاثية نظيفة في مباراة الفريقين ضمن الجولة الثانية من كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عامًا

أحرز ثلاثية أوغندا Simon Wanyama في الدقيقة 61، Richard Okello في الدقيقة 84، وJames Bogere في الدقيقة 90.

مباراة أوغندا وتنزانيا في كأس الأمم الافريقية تحت 17
 

يحتل منتخب أوغندا المركز الثالث برصيد 6 نقاط، حيث خاض 3 مباريات فاز في مباراتين وخسر في مباراة واحدة، بينما يحتل منتخب تنزانيا المركز الرابع برصيد بدون نقاط، بعد الخسارة في 3 مباريات.

 

أمم إفريقيا للناشئين، فاز منتخب بوركينا فاسو أمام منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بالجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا تحت 17 عاما المقامة في المغرب في الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل.

وضمن منتخب بوركينافاسو التأهل لكأس العالم بعد احتلاله صدارة المجموعة.

وأحرز منتخب بوركينا فاسو الهدف عن طريق إيسوف دابو من تسديدة قوية في شباك منتخب مصر بالدقيقة 41.

وجاء الهدف الثاني لبوركينا فاسو عن طريق  أشرف تابسوبا استلمها وسددها قوية  الى داخل الشباك بالدقيقة 70.

واحرز هدف منتخب مصر بلال عطية في الدقيقة 79.

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