"بث مباشر"، شاهد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الانجليزي

شاهد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الانجليزي، يترقب عشاق الكرة الإنجليزية المباراة الهامة بين ليفربول ضد توتنهام هوتسبير، اليوم الأحد على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنقل مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية، نظرًا لأنها صاحبة حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي.

شاهد مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي

و يمكن مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بتعليق على سعيد الكعبي عبر قناة beIN SPORTS 1 HD من خلال بث مباشر على الهواء مباشرة.

ويحتاج ليفربول إلى نقطة وحيدة فقط لحسم لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الـ20 في تاريخه، واللقب الثاني بـ المسمى الحديث "بريميرليج".

ويسعى ليفربول إلى حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد أن تعادل أرسنال أمام كريستال بالاس في الجولة ذاتها.

موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي



تنطلق مباراة ليفربول أمام توتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويقود فوز ليفربول باللقب الإنجليزي للتربع على عرش الكرة الإنجليزية كأكثر نادي تحقيقًا للمسابقة بجانب مانشستر يونايتد والذي يمتلك 20 لقبًا من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 79 نقطة، ويتواجد توتنهام هوتسبير في المركز السادس عشر برصيد 37 نقطة.

محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي



ويتربع محمد صلاح على عرش جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 27 هدفًا، متفوقًا بفارق 6 أهداف على هالاند مهاجم مانشستر سيتي وألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل يونايتد، كما يتربع على قمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف، بعدما قدم 18 تمريرة حاسمة لزملائه، ويملك الفرعون فرصة ذهبية ليصبح ثاني لاعب فقط في تاريخ البريميرليج يفوز بالحذاء الذهبي 4 مرات، بعد الفرنسي تييري هنري نجم أرسنال السابق.

وتوج صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي للمرة الأولى عام 2018، وذلك بعدما تمكن من تسجيل 32 هدفًا، قبل أن يتوج بالجائزة للمرة الثانية عام 2019 برصيد 22 هدفًا، وحصد الجائزة للمرة الثالثة عام 2022 بـ23 هدفًا.

أهداف محمد صلاح



ويعد قائد منتخب مصر أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل أكثر من 20 هدفا في جميع المسابقات في ثمانية مواسم متتالية، كما يعد أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل أكثر من 40 هدفا في موسمين مختلفين.

ويتقاسم صلاح المرتبة الخامسة فى ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ مع الأرجنتيني المعتزل سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي برصيد 184 هدفًا، كما يتقاسم الثنائي لقب الهداف التاريخي للأجانب فى المسابقة المحلية.

ويحتاج محمد صلاح لتسجيل 4 أهداف فى المباريات المتبقية لفريق ليفربول من أجل الوصول للهدف 188 وتخطي أندي كول مهاجم مانشستر يونايتد الأسبق، ليحتل المركز الرابع في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ.

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