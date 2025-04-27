الأحد 27 أبريل 2025
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حوادث

حبس سائق متهم بدهس شخص في المعادي

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت النيابة العامة حبس قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي، بالاصطدام عمدًا بأحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة المعادي، وذلك ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.

 تفاصيل اصطدام قائد سيارة بـ شاب فى المعادي

وتبين وقوع مشادة كلامية بين المجني عليه وقائد السيارة بسبب خلاف حول طريقة سداد قيمة الأجرة، وأثناء محاولة المجني عليه تصوير اللوحات المعدنية للمركبة، قام قائد السيارة بالاصطدام به عمدًا وفر هاربًا، مما أسفر عن إصابة المجني عليه بكدمات وجروح متفرقة بالجسم.

 

 

 

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة وضبط قائدها، الذي تبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول. 

وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة كما وردت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارة وقائدها.

 

 

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