أنت مش عارف بتكلم مين؟.. الوجه الآخر لأبناء الذوات المزيفين.. والداخلية تتصدى لـ 3 منهم في أقل من أسبوع

"أنت مين ياللي أنا مش عارفك؟"… عبارة من التراث الشعبي المصري أعاد الفنان حمزة نمرة غناءها، تحمل بساطة الناس وعفويتهم، لكنها اليوم تُردد بصيغة مختلفة، تفيض بالتعالي والغطرسة، لم تعد مجرد جملة، بل أصبحت شعارًا غير معلن لفئة من الأشخاص الذين يعتقدون أن المال أو النفوذ – الحقيقي أو الزائف – يمنحهم مكانة فوق الآخرين.

في هذا التقرير، نرصد ظاهرة "أبناء الذوات المزيفين"، أولئك الذين يتحدثون من منطلق السلطة الاجتماعية أو الاقتصادية، دون سند حقيقي، ويتعاملون مع الآخرين بتعالٍ مبالغ فيه، مستخدمين عبارات مثل: "أنت مش عارف بتكلم مين؟"، وكأنها تصريح مرور فوق القانون والأعراف.

فتاة مشاجرة مستشفى عين شمس

دخلت فتاة في مشادة كلامية مع موظفي مستشفى عين شمس، وذلك تعقيبًا على واقعة مشاجرة الفنان محمد فؤاد مع أحد الأطباء داخل المستشفى".

وقالت الفتاة للموظفين:" اللى حصل دا ما يتكررش مع الشخصيات العامة ملناش دعوة بعامة الشعب".

وعند سؤالها عن هويتها ردت قائلة وهي مترددة: "أنا بنت أخو محمد فؤاد.. أنا بنت أخته".

وأضافت: "الشباب لما يطلعوا من الجامعات يبقوا يشوفوا محل ساندوتشات يقفوا فيه".

الشاب المعتدى عليه في فيديو "خناقة بنت المستشار": عملت تريند على حسابنا

وفي واقعة أخرى هزت الرأي العام، كشف الشاب المعتدى عليه من قبل سيدة داخل فرن في منطقة أكتوبر، في الفيديو المنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي والمعروف بـ"خناقة بنت المستشار"، عن تفاصيل الواقعة.

وقال "خليل" الشاب المعتدى عليه، إنه أثناء عمله بأحد أفران المخبوزات في منطقة أكتوبر، دخلت سيدة لشراء "كحك".

وتابع أنه أثناء دفعها لقيمة المشتريات، فوجئ بأنها تقوم بتصويره، وادّعت أنه قام بملامسة يدها، ثم أقدمت على صفعه على وجهه.

وأضاف: "محدش جه جنبها، كنت في شغلي، وفجأة لقيتها بتصور وبتقول إني لمستها، وهي أصلًا كانت بتصور فيديو تيك توك على حسابنا علشان التريند".

وكان فيديو متداول -عُرف بـ"خناقة بنت المستشار"- أظهر المشكو في حقها تحتد على العمال وتهددهم "انتم مش عارفين أنا بنت مين وشغالة فين؟" وبررت تصرفها "إزاي تدخلوا عليا الخيمة".

العاملون في المطعم قدموا للأجهزة الأمنية والنيابة العامة مقاطع فيديو من كاميرات المراقبة تثبت عدم ارتكابهم أخطاء تستدعي تصرف السيدة معهم وتمسكوا بموقفهم "مش هنسيب حقنا".

وكشفت وزارة الداخلية ملابسات الواقعة، وتمكنت من تحديد مستخدمة الحساب (مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر)، وبسؤال أحد أقاربها أفاد بأنها تعاني من اضطراب نفسي وسبق إيداعها بعدد من المصحات وبتاريخ 12 الجاري تم إيداعها بإحدى المصحات النفسية لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

هخلي أبويا يسجنك، الداخلية تكشف حقيقة "ابن اللواء" المتهم بتهديد سائق (فيديو)

وكشفت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص يستقل سيارة ملاكى قيادة آخر بالتعدى بالسب على قائد سيارة "ميكروباص" وتهديده بإلحاق الأذى به لنفوذ والده "ابن لواء، تم ضبطه وتبين أن والده "متوفى" كان يعمل فنى بإحدى الشركات بالخارج.

فيديو شاب يهدد سائق ميكروباص بنفوذ والده

ورصدت وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص يستقل سيارة ملاكى قيادة آخر بالتعدى بالسب على قائد سيارة "ميكروباص" وتهديده بإلحاق الأذى به لنفوذ والده.

وبالفحص تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (والده "متوفى" كان يعمل فنى بإحدى الشركات بالخارج) والسيارة التي كان يستقلها وقائدها ( نجل خالته "تبين عدم حمله تراخيص قيادة" ).

كما تم تحديد سائق الميكروباص " جميعهم مقيمين بنطاق محافظة الإسكندرية"، وأقروا بنشوب مشادة كلامية بينهم بسبب الخلاف على أولوية المرور قام على أثرها الشخص الظاهر بمقطع الفيديو بالتعدى على سائق الميكروباص بالسب والشتم والإدعاء بنفوذ والده لترهيبه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتفحص الأجهزة الأمنية بالقاهرة، واقعة الاعتداء على عامل دليفري من قبل أحد الأشخاص أثناء توصيله “أوردر” له داخل مسكنه بالمقطم.

بداية الواقعة عندما تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، منشورًا يظهر فيه شاب معتدى عليه وملابسه غارقة بدمائه وعلى وجهه آثار ضرب عنيف.

وجاء في المنشور “ده شاب مش نصاب ولا حرامي ده عامل دليفري ذهب لتوصيل أوردر داخل كمبوند بالمقطم وصل للمكان وصاحب الطلب معجبوش أن الحساب فيه زيادة 3 جنيه قام راح افترى عليه بالشكل ده”.

«انت مش عارف أنا مين؟».. ضبط المتهم بقتل محفظ القرآن في البحيرة

وقرر وكيل نيابة إيتاي البارود الجزئية حبس المتهم بقتل محفظ قرآن في البحيرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اعترافه بقتل الشيخ عماد عبد المنعم، محفظ القرآن بقرية الصواف فى كوم حمادة، علي الطريق الزراعي السريع بقرية التوفيقية فى نطاق مركز إيتاي البارود.

وكانت مباحث البحيرة بالاشتراك مع ضباط مباحث الغربية قد تمكنتا من ضبط المتهم بقتل «الشيخ عماد» محفظ القرآن فى البحيرة والذي يقيم بقرية الصواف في مركز كوم حمادة وأطلق عليه أحد الأشخاص النار مما تسبب فى وفاته قرب قرية التوفيقية التابعة لمركز إيتاي البارود فى محافظة البحيرة.

تبين أنه أثناء سير المجني عليه بدراجة بخارية «توك توك» حدثت مشادة بين المجني عليه والمتهم ودار خلالها حوار «إنت مش عارف أنا مين؟» فأجاب القتيل «لا»، فقال المتهم «أنا هأعرفك أنا مين» وأتي بسلاحه الناري وأطلق عليه النار.

وكان اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من مستشفى إيتاي البارود العام، بوصول شاب مصاب بطلقات نارية، وتبين من الانتقال والفحص إصابة «عماد عبد المنعم عبد اللطيف» 35 سنة، مقيم قرية الصواف التابعة لمركز كوم حمادة بطلقات نارية أعلى الفخذ الأيسر وتهتك بالأنسجة والشرايين وكذلك أسفل البطن، وتوفي فى المستشفى، وتم نقل الجثة إلي ثلاجة حفظ الموتى فى المستشفى ووضعها تحت تصرف النيابة العامة.

ووجه اللواء محمد شعراوي، مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث ضم العقيد حازم خيرى رئيس فرع البحث الجنائي فى مركزي إيتاي البارود وشبراخيت، المقدم اسلام السعدنى، رئيس مباحث مركز شرطة إيتاي البارود، والنقيب كريم الشوني، معاون مباحث المركز لكشف غموض الحادث.

وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الجريمة «تيمور.م» مسجل خطر، ويقيم فى مدينة المحلة التابعة محافظة الغربية.

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