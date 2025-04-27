الأحد 27 أبريل 2025
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حوادث

تجديد حبس عامل قمامة متهم بطعن صديقه في منشأة ناصر

حبس، فيتو
حبس، فيتو

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس عامل قمامة أقدم على طعن صديقه، بسبب خلاف نشب بينهما في منطقة منشية ناصر، وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات. 

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بوجود مشاجرة في أحد شوارع منطقة منشية ناصر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

جمع القمامة

ومن خلال الفحص وجمع المعلومات، تبين قيام شاب بطعن صديقه، بسبب خلاف نشب بينهما على أولوية جمع القمامة، وتم ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة.

 

وتعمل الأجهزة الأمنية على سؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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الأجهزة الأمنية منشأة ناصر مديرية أمن القاهرة

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