المشدد 7 سنوات لعاطلين بتهمة سرقة توك توك في المطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة سرقة توك توك من سائقه بالمطرية.

وكان قسم شرطة المطرية، تلقى بلاغا من مواطن يفيد بسرقة مركبة التوك توك الذي يعمل عليها، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.

ضبط عاطلين متهمين بسرقة توك توك

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي عاطلين لهما معلومات جنائية، لسرقتهما التوك توك الخاص بالمبلغ.

وتم بإرشاد المتهمين ضبط المركبة المستولى عليها، وكذا الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة والتي تبين سرقتها.



وبمواجهة المتهمين، اعترفا بارتكاب 5 وقائع سرقة بنفس الطريقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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