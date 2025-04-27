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رياضة

توتنهام بالقوة الضاربة في مواجهة ليفربول بالدوري الإنجليزي

توتنهام
توتنهام

أعلن الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لـ توتنهام، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ليفربول، اليوم الأحد بملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 تشكيل توتنهام ضد ليفربول

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موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي
 

وتنطلق مباراة ليفربول أمام توتنهام اليوم في الدوري الانجليزي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي


تذاع مباراة ليفربول ضد توتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويحتاج ليفربول إلى نقطة وحيدة فقط لحسم لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الـ20 في تاريخه، واللقب الثاني بـ المسمى الحديث "بريميرليج".

ويسعى ليفربول إلى حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد أن تعادل أرسنال أمام كريستال بالاس في الجولة ذاتها.

ويقود فوز ليفربول باللقب الإنجليزي للتربع على عرش الكرة الإنجليزية كأكثر نادي تحقيقًا للمسابقة بجانب مانشستر يونايتد والذي يمتلك 20 لقبًا من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 79 نقطة، ويتواجد توتنهام هوتسبير في المركز السادس عشر برصيد 37 نقطة.

ارتفاع أسعار تذاكر مباراة التتويج لليفربول 
 

وقالت صحيفة ميرور: "يواجه مشجعو الريدز الذين لا يملكون تذاكر احتمال دفع أكثر من 500 جنيه إسترليني لحضور مباراة توتنهام".

وتابعت أن سعر حضور مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير قد بلغت 675 جنيهًا إسترلينيًا مقابل حفل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز المُحتمل اليوم الأحد في أنفيلد.

ويحتاج "الليفر" فقط إلى تجنب الهزيمة أمام توتنهام للتتويج باللقب.

وقالت ميرور: "كان مدرج "كوب" خاليًا عندما فاز ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز لمرة وحيدة بسبب قيود كوفيد. هذا يعني أن نجاحهم هذا الموسم سيكون المرة الأولى التي يتمكن فيها اللاعبون من الاحتفال مع جماهيرهم".

وواصلت أن ثمن التذكرة في السوق السوداء قد تصل إلى 700 جنيه إسترليني.

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