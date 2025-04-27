محافظ القاهرة يبحث مع وفد مدينة بكين التعاون في مجالي التعليم والاقتصاد الرقمي

استقبل د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة بديوان المحافظة وفد مدينة بكين الذي يزور القاهرة حاليًا برئاسة صن شو نائب عمدة بكين، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين المدينتين في مختلف المجالات خاصة التعليم، والتبادل الثقافي والتكنولوجي، والاقتصاد الرقمي.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين المدينتين في مختلف المجالات خاصة التجارة، والاستثمار،، والطاقة، والبيئة.

ورحب محافظ القاهرة بالوفد مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والصين اللتان تتشابهان فى قدم التاريخ والحضارة، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تمثل خطوة جديدة نحو توطيد التعاون المحلي بين القاهرة وبكين اللتان ستحتفلان فى أكتوبر القادم بمرور ٣٥ عام على توقيع اتفاقية التوأمة، خاصة في ظل ما تتمتع به المدينتان من مكانة استراتيجية وقدرات اقتصادية وتكنولوجية كبيرة.

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