محافظ القاهرة يتفقد موقف السلام النموذجي

واصل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة متابعته اليومية لأعمال رفع كفاءة المنطقة المحيطة بموقف السلام النموذجى الجديد بعد نقل الباعة لأماكنهم الجديدة داخله، وإزالة الإشغالات.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أعمال رفع كفاءة نفق السلام التى تقوم بها مديرية الطرق والنقل بالمحافظة قد قاربت على الانتهاء، والتي تتضمن طلاء جسم النفق، مع رفع كفاءة الإنارة به، كما تقوم الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة باستكمال الأعمال الجارية لإقامة المشتل الذى سيتم من خلاله بيع النباتات للمواطنين بأسعار رمزية، كما سيسهم وجوده فى زيادة المسطحات الخضراء بالمكان.

وشدد محافظ القاهرة أنه لن يتم السماح بتواجد أي مواقف عشوائية، أو الانتظار الخاطئ فى محيط موقف السلام النموذجى الجديد، وسيتم إعطاء فرصة للسائقين لتوفيق أوضاعهم، كما أنه لن يتم السماح بعودة الإشغالات فى المنطقة مرة أخرى، لتسهيل الحركة المرورية وتيسير تنقلات المواطنين، مشيرًا إلى أن ما يتم حاليًا هو مجرد إعادة تنظيم للمكان، ولن يضار منه أحد لأن الدولة وفرت البدائل الحضارية داخل موقف السلام الذى أقامته الشركة الوطنية للطرق ويضم 224 محلًا، ويسع لأكثر من 2500 سيارة.

ووجه الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، باستمرار تواجد شرطة المرور وفرق رفع الإشغالات بمحيط موقف السلام الجديد بعد تشغيل الموقف لمنع عودة الإشغالات والمواقف العشوائية مرة أخرى.

رافق محافظ القاهرة م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء وليد أبو النصر رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، وسامر المحلاوي رئيس حى السلام أول.

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