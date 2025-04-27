الحزب الناصري: تصريحات ترامب بشأن قناة السويس تكشف العقلية الاستعمارية للأمريكان

قال المستشار محسن جلال نائب رئيس الحزب العربى الناصرى، إن التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قناة السويس تكشف عن عقلية استعمارية تتشدق بالديمقراطية والحرية المصطنعة، والرئيس الامريكى ترامب يدرك ذلك جيدا ويظن أن مقدرات الشعوب يمكن أن تباع أو تهدى بقرارات فوقية”، مؤكدًا أن القناة كانت وستبقى ملكًا خالصًا لمصر بقرار التاريخ وسداد الإرادة الوطنية.

اعتداء علي سيادة دولة مستقلة

وأكد فى تصريح لـ فيتو، أن تصريحات ترامب بشان مرور السفن الامريكية دون الرسوم أمر مرفوض، ويمثل اعتداء علي سيادة دولة مستقلة، مشيرا إلى أنه قرار مخالف لكافة المواثيق والقوانين الدولية فترامب يتحدث عن قناة السويس بلغة الغزاة، بينما الحقائق تقول إن هذا الممر العظيم حُفر منذ آلاف السنين، حين كانت مصر تكتب فجر الحضارة، في وقت لم تكن فيه الولايات المتحدة قد وُجدت أصلًا على خرائط العالم.

مصر لم تسمح يومًا بالتفريط في سيادتها

وواصل حديثة قائلا:"تصريحات الرئيس الأمريكي، بلطجة مرفوضة"، منتقدا إدعاءات ترامب بأن أمريكا كان لها دوره في إنشاء قناة السويس وأن مصر لم تسمح يومًا بالتفريط في سيادتها على شبر واحد من أرضها أو ممراتها، لافتًا إلى أن قناة السويس خضعت لقرار التأميم عام 1956، في ملحمة سياسية وعسكرية ألهمت العالم أجمع، وأسقطت أوهام السيطرة الإمبراطورية.

وتابع أن القوانين المصرية المنظمة لـ هيئة قناة السويس، خاصة القرار الجمهوري رقم 30 لسنة 1975، وضعت آليات دقيقة وعادلة لعبور السفن من القناة، حيث يتم فرض رسوم محددة بدقة وفق نوع السفينة وحمولتها والغرض من العبور، دون استثناء لدولة معينة أو تمييز لأي جهة على حساب أخرى، التزامًا بمبادئ الحياد الكامل الذي تفرضه الاتفاقيات الدولية المنظمة لحرية الملاحة في قناة السويس.

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