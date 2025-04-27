بيراميدز يستعيد إبراهيم عادل في نهائي دوري أبطال أفريقيا

يستعيد فريق بيراميدز جهود لاعبه إبراهيم عادل الغائب عن الفريق منذ فترة للإصابة بموقعة نهائي دوري أبطال أفريقيا والذي يجمعه بصن داونز الجنوب إفريقي.

ويواصل إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز، تنفيذ برنامجه التأهيلي أملا في اللحاق بمواجهة فريقه المهمة والمرتقبة أمام صن داونز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويعاني إبراهيم عادل من الإصابة التي لحقت به خلال رحلة الفريق إلى المغرب لمواجهة الجيش الملكي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا من آلام شديدة في عضلة الساق اليمنى.

إصابة إبراهيم عادل

وغاب لاعب الفريق السماوي عن مباراة الجيش الملكي بدوري الأبطال والأهلي بالدوري المصري ثم مباراتي أورلاندو بايرتس في ذهاب نصف نهائي البطولة القارية.

مباراة بيراميدز وصن داونز

وضرب فريق نادي بيراميدز موعدًا مع صن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما أطاح بفريق أورلاندو بنصف نهائي البطولة.

وأرسل نادي بيراميدز طلبا رسميا الي اتحاد الكرة بشأن مباراته والزمالك في نهائي كأس مصر المقرر لها مايو المقبل.

وتضمن طلب بيراميدز تأجيل المباراة التي يتضارب موعدها مع استعداداته لخوض موقعة الذهاب أمام صن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

بيراميدز يطلب تأجيل مباراة الزمالك

ويلتقي فريق بيراميدز والزمالك في نهائي كأس مصر في ال 20 من مايو المقبل ويفصله أربعة أيام فقط علي مباراة الذهاب أمام صن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا في ال24 من نفس الشهر وهو بالطبع ليس وقتا كافيا للاستعداد للمباراة خاصة أن لقاء الذهاب بجنوب افريقيا

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تقام مباراتي بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 24 مايو و1 يونيو المقبلين.

وتقام مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا يوم 24 مايو.

ويستضيف بيراميدز لقاء الإياب على إستاد الدفاع الجوي يوم 1 يونيو.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز تدريباته اليوم الأحد استعدادا لمواجهته القادمة ببطولة الدوري المصري والتي تجمعه بفريق حرس الحدود.

ومنح الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز لاعبيه راحة سلبية بعد التأهل إلى نهائي دوري الأبطال، لأول مرة في تاريخه.

وحصل لاعبو بيراميدز على راحة سلبية لمدة 24 ساعة فقط أمس السبت.

موعد مباراة بيراميدز القادمة

ويستعد فريق بيراميدز لمواجهته القادمة بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا علي حساب أورلاندو الجنوب أفريقي بنتيجة 3_2.

ويلتقي فريق بيراميدز نظيره حرس الحدود في الخامسة مساء الأربعاء القادم باستاد حرس الحدود ضمن لقاءات الجولة الثالثة بمرحلة حسم اللقب ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وأصبح بيراميدز المرشح الأقوى للحصول على لقب الدوري المصري الممتاز، حيث يتصدر قمة مجموعة الحسم وأصبح قاب قوسين من حصد اللقب.

ويحتل فريق بيراميدز صدارة مجموعة حسم لقب الدوري المصري برصيد 44 نقطة بفارق أربع نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

تأهل بيراميدز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا

وتأهل فريق بيراميدز إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على أورلاندو بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الجمعة الماضي في إطار منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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