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محافظات

ضربه بمطواة، مواطن يصيب طبيب تخدير داخل استراحة النيابة الإدارية في الأقصر

حادث سير
حادث سير

أصيب طبيب استشاري تخدير بطعنه نافذة بواسطة سلاح أبيض «مطواة» من قبل مواطن داخل استراحة مبنى النيابة الإدارية بوسط مدينة الأقصر، ظهر اليوم الأحد.

تفاصيل إصابة دكتور في النيابة الإدارية بالأقصر 

وكان اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر تلقى إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا لقسم شرطة الأقصر عن إصابة الدكتور أحمد صلاح الدين أحمد، استشاري تخدير، بطعنة نافذة في الظهر من قبل مواطن، وذلك قبل بدء التحقيقات في الشكوى المحررة.

ودلت التحريات الأولية وفقا لشهود عيان، على أن المواطن تربص للدكتور عندما شاهده يقوم بتناول مياه الشرب من الكولدير، وفجأة انهال عليه من الخلف، وطعنه بمطواة في ظهره، وفي وقت سابق كان تقدم ضده بشكوى على خلفية تشخيص طبي خاطئ.

وجرى نقل الطبيب المصاب إلى مستشفى مجمع الأقصر الطبي الدولي بمدينة الأقصر التابع لهيئة الرعاية الصحية، وعقب إجراء الفحوصات الطبية استوجب دخول الطبيب إلى العناية المركزة في الحال.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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