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سياسة

وكيل النواب يرفع الجلسة العامة، وغدا مناقشة تعديل قانوني الثروة المعدنية والأنفاق

رفع جلسة النواب والعودة
رفع جلسة النواب والعودة للانعقاد غدا، فيتو

رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال.

مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة غدا، تقرير لجنة الصناعة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.

مناقشة تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق

كما يناقش النواب، غدا الأثنين في الجلسة العامة، تقرير لجنة النقل والمواصلات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق.

الموافقة على منحة كورية لصالح جامعة بني سويف التكنولوجية

ووافق اليوم مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بـجامعة بني سويف التكنولوجية.

منحة بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي بين مصر وكوريا

واستعرض الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن القرار عبارة عن منحة بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية كوريا.

كما وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، على أن يتم أخذ الرأى النهائى بشأن مشروع القانون فى جلسة مقبلة.

توثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة

واستعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، تقرير اللجنة، قائلا: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.

أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية

وأوضح، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.

 منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا

وأكد رئيس لجنة الإسكان، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.

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النواب مجلس النواب الثروة المعدنية التعليم الحكومة العقارات مصر

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