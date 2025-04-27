الحكومة تكشف حقيقة تحمل المواطنين رسوما بعد إنشاء قاعدة بيانات العقارات

رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على المخاوف بشأن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات.

مناقشة مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

لا توجد أعباء مالية بعد تطبيق قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

ونفى الوزير، إضافة أي أعباء مالية على المواطنين، بعد تطبيق قانون قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، مؤكدا أنه يستهدف فقط إنشاء قاعدة بيانات، ولا يتعارض إطلاقا مع نقل الملكية.

إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات خطوة أولى لتطوير الثروة العقارية

وأوضح وزير الشئون النيابية، أن مشروع إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، خطوة أولى لأي عملية تطوير للثروة العقارية من خلال الميكنة وتقليل التدخل البشري.

أهمية حل مشكلات التصالح في مخالفات البناء

وأعلن الوزير، اتفاقه مع ما أثاره العديد من النواب، بأهمية حل مشكلات التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أنه لم يمس مسألة التصالح من قريب أو من بعيد.

إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات لا علاقة له بالمغتربين

وأكد المستشار محمود فوزي، أن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، لا علاقة له بالمغتربين، موضحا أن إرسال البيانات للتسجيل على قاعدة البيانات سيكون يدويا أو إلكترونيا.

وطالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بأن تسرع في تقديم تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.

مطالب بتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء

وأشار النائب، إلى أن تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، يأتي في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من خلال ما رصدته الحكومة في هذا الشأن، وكذلك ملاحظات النواب في هذا الشأن.

منظومة تشريعات العمران يجب أن تكون متكاملة

وقال السجيني: كنت أتمنى أن يأتي مشروع قانون إنشاء الرقم القومي للعقارات، ضمن حزمة تشريعات تتعلق بمنظومة العمران في مصر، متضمنة تعديلات قانون البناء، واتحاد الشاغلين، ووضع المطورين العقاريين، وكذلك الزراعة، وحل أزمة الأحوزة العمرانية والمتخللات.

منظومة العمران في مصر تركة ثقيلة

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن منظومة العمران في مصر تركة ثقيلة، قائلا: إن لم ننظر لها بعين الفحص والشمولية فالمجهود ارتجالي ولا يوجد سيمفونية أو عزف لدى أصحاب التخصص لنجاح القانون.

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