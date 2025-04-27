قبل مباراة الافتتاح بكأس الأمم الأفريقية.. تاريخ مواجهات مصر وجنوب أفريقيا

يستعد منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة بقيادة أسامة نبيه، للمباراة الصعبة أمام جنوب إفريقيا، مساء اليوم الأحد، في الجولة الافتتاحية لبطولة أمم أفريقيا للشباب، التي تستضيفها مصر في الفترة من 27 أبريل الجاري إلى 18 يونيو المقبل.

تاريخ مواجهات منتخبي مصر وجنوب أفريقيا

ويعد لقاء اليوم هو الرابع في تاريخ مواجهات المنتخبين في البطولة بعد أن التقيا وجه لوجهة في مرحلة المجموعات لأول مرة في نسخة 2001 بإثيوبيا وفازت مصر (1 - 0) ثم في مرحلة المجموعات أيضًا بنسخة 2009 في رواندا وفاز منتخب مصر (2 – 1) بتوقيع محمد طلعت.

وفي النسخة التالية عام 2011 بجنوب أفريقيا كرر عملاق شمال أفريقيا تفوقه وحسم اللقاء (1 – 0) بتوقيع محمد حمدي زكي مع الجيل الذي ضم قادة ضياء السيد وضم عدد من النجوم الذين تألقوا مع منتخب مصر الأول بعدها وعلى رأسهم أحمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمد النني ومحمد صلاح.

واستقر الجهاز الفني لـ منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة بقيادة أسامة نبيه، على تشكيلة الفراعنة التي ينوي الدفع بها في مواجهة جنوب أفريقيا، مساء اليوم الأحد، في الجولة الافتتاحية لبطولة أمم أفريقيا للشباب، التي تستضيفها مصر في الفترة من 27 أبريل الجاري إلى 18 يونيو المقبل.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جنوب أفريقيا

ومن المتوقع أن يدخل منتخب مصر للشباب مباراته أمام جنوب أفريقيا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر.

الدفاع: محمد عاطف وأحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومحمود لبيب.

الوسط: أحمد كاباكا ومحمد السيد وأحمد وحيد.

الهجوم: عمر خضر وأحمد شرف ومحمد زعلوك.

قائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا للشباب، فيتو

منتخب مصر يواجه جنوب أفريقيا

يفتتح منتخب مصر مشاركته في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا بملاقاة منتخب جنوب أفريقيا على ملعب ستاد القاهرة.

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات جنوب إفريقيا، سيراليون، زامبيا، وتنزانيا.

ويتأهل إلى دور الثمانية من البطولة المنتخبات الحاصلة على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل منتخبين من أصحاب المركز الثالث.

موعد مباراة مصر وجنوب افريقيا والقناة الناقلة

وتنطلق المباراة بين مصر وجنوب إفريقيا، في كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

وتُذاع المباراة حصريًا عبر قناة بى ان سبورت 8 HD، كونها الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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