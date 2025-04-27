الأحد 27 أبريل 2025
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اقتصاد

وفد من 13 ممثل للمؤسسات الاقتصادية العمانية في زيارة لهيئة الاستثمار

زيارة وفد من غرفة
زيارة وفد من غرفة تجارة وصناعة سلطنة عُمان

قام وفد من غرفة تجارة وصناعة سلطنة عُمان بزيارة الهيئة العامة للاسثتمار والمناطق الحرة، للتعرف علي أخر تطورات مناخ الاستثمار في مصر، وأبرز الأنظمة الاستثمارية الملائمة للتفضيلات الاستثمارية للمستثمرين العمانيين، ومزايا وحوافز الاستثمار في مصر.

 13 ممثل للمؤسسات الاقتصادية العمانية

وضم الوفد ١٣ ممثل للمؤسسات الاقتصادية العمانية برئاسة الدكتورة سهام بنت أحمد الحارثية، عضو مجلس إدارة الغرفة، التي أشادت بالتطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري، وأكدت على رغبة مجتمع الأعمال العُماني في مواصلة ضخ الاستثمارات بالسوق المصري، وعقد شراكات مع رجال الأعمال المصريين الراغبين في الاستثمار في السوق العماني، كما أكدت على ضرورة الاستفادة من التجربة المصرية في تهيئة مناخ الاستثمار، والتي أدت إلى مضاعفة حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المصري خلال السنوات الماضية.

فرص التعاون المشترك بين الجانبين

واستعرض أحمد زهير، رئيس الادارة المركزية للترويج، أخر التطورات التشريعية والتنفيذية لمناخ الاستثمار في مصر، كما قامت السيدة ليلى عادل، من جمعية المصدرين المصريين، باقتراح عدد من فرص التعاون المشترك بين الجانبين، كما أكدت على دعم الجمعية للاستثمارات العربية في مصر بكل ما تحتاجه من تدريب مُتخصص، وخدمات استشارية ودراسات سوق وتنظيم المعارض والبعثات التجارية في مصر وسلطنة عُمان.

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