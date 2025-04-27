محافظ المنيا يشارك المزارعين حصاد القمح ( صور)

شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم مزارعي قرية التوفيقية في مركز سمالوط احتفالات حصاد القمح، حيث تواجد في أحد الحقول الزراعية وسط أجواء من السعادة والفخر بالحصاد.

محافظ المنيا يشارك المزارعين فرحة حصاد القمح (فيديو صور)

وخلال الفعاليات، أعرب المحافظ عن شكره وتقديره لكل من يعمل بجد وإخلاص من أجل نهضة الوطن، مشددًا على أن الفلاح المصري يمثل دعامة أساسية للأمن الغذائي. واعتبر أن حصاد القمح هو شهادة فخر لجهود الفلاحين المخلصين، مشيرًا إلى أن محافظة المنيا تتصدر محافظات الجمهورية في معدلات توريد القمح، وقد حصلت على المركز الثاني على مستوى الجمهورية العام الماضي بعد محافظة الشرقية.

حفل حصاد ودراس محصول القمح

شهد المحافظ حفل حصاد ودراس محصول القمح، مقدرًا جهود مديرية الزراعة في تحقيق العدالة في توزيع الأسمدة الزراعية على المزارعين وفقًا للضوابط المقررة، مما ساهم في تعزيز الإنتاج الزراعي بالمحافظة.

المساحة المزروعة بالقمح حوالي 213 ألف فدان

كما استمع إلى شرح من المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، الذي عرض مؤشرات زيادة الإنتاج لهذا العام، حيث بلغت المساحة المزروعة بالقمح حوالي 213 ألف فدان، وذلك بفضل توجيهات المحافظ لتكثيف الندوات الإرشادية وتوعية المزارعين بالأساليب الزراعية الحديثة.

وكيل وزارة التموين بالمنيا

كما أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن مراكز استلام القمح تستقبل عمليات توريد المحصول من الموردين، مع تسهيل جميع الإجراءات لهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتيسير منظومة التوريد.

نماذج ناجحة لمزارعي المنيا

واستمع المحافظ أيضًا إلى شرح عن جهود إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بالتعاون مع هيئة تحسين الأراضي وإدارة التعاون الزراعي، بالإضافة إلى عرض نماذج ناجحة لمزارعي المنيا.

حرص محافظة المنيا على دعم المزارعين

تأتي هذه الفعاليات في إطار حرص محافظة المنيا على دعم المزارعين وتشجيعهم على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، خاصة محصول القمح الاستراتيجي، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.

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