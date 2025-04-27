باستثمارات 25 مليون دولار، افتتاح مصنع شركة مابي الإيطالية لإنتاج مواد البناء

افتتح ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مصنع شركة مابي الإيطالية بمدينة العاشر من رمضان، بحضور ميكيلي كواروني، السفير الإيطالي لدى جمهورية مصر العربية، والسيدة فيرونيكا سكوينزي، الرئيس التنفيذي ومدير التطوير العالمي بمجموعة مابي.

الاستمرار في ضخ الاستثمارات الجديدة

ودعا ياسر عباس مجتمع الأعمال الإيطالي إلى الاستمرار في ضخ الاستثمارات الجديدة إلى السوق المصري، مؤكدًا التزام الهيئة بتقديم كافة سُبل الدعم للشركة في توسعاتها المستقبلية ولكل الشركات الإيطالية المستثمرة في مصر.

استثمارات بقيمة 25 مليون دولار

وضخت شركة مابي استثمارات بقيمة 25 مليون دولار لإنشاء المرحلة الاولى للمصنع الجديد، على مساحة 30 ألف متر مربع، لإنتاج المواد اللاصقة لتركيب السيراميك والرخام ومواد العزل بطاقة انتاجية للمرحلة الأولى فقط تبلغ 65 ألف طن من المواد الأسمنتية الجافة و55 مليون لتر من الإضافات الخرسانية والأسمنتية، لتغطية احتياجات السوق المحلي وتصدير ما بين 15% إلى 20% من الإنتاج إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط، ومن المستهدف أن تتم مضاعفة الطاقة الإنتاجية للمصنع بعد الانتهاء من المرحلة الثانية.

وتعد شركة مابي الإيطالية من الشركات العالمية العاملة في مجال الصناعات الكيماوية، خاصةً مواد العزل والمواد اللاصقة، حيث تمتلك 73 مصنعًا في 33 دولة على مستوى العالم، ويعكس اختيار الشركة للاستثمار في السوق المصري عن مدى ثقة مجموعة مابي الإيطالية بالاقتصاد المصري وبالإصلاحات التي اتخذتها الحكومة بهدف تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، والتزام الدولة بتمكين القطاع الخاص من أداء دوره كشريك استراتيجي في جهود التنمية.

وأعرب السفير الإيطالى بالقاهرة وممثلي الشركة عن شكرهم للهيئة العامة للاستثمار للمجهودات والدعم والتيسيرات التى تم تقديمها للشركة في مراحل المشروع المختلفة.

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