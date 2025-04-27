هيئة الدواء تناشد الإبلاغ عن الآثار الجانبية لمستحضرات التجميل بهذه الطرق

أكدت هيئة الدواء المصرية أنه يمكن الإبلاغ عن أي أعراض جانبية أو مشكلات صحية تظهر عند استخدام مستحضرات التجميل.

كل إبلاغ عن آثار عكسية أو مشكلة له قيمة

وقالت هيئة الدواء المصرية إنه عندما يتعلق الأمر بضمان سلامة المواطن، فإن كل إبلاغ عن آثاره العكسية أو مشكلة له قيمة. ​​

وناشدت هيئة الدواء المصرية السيدات بأن الإبلاغ عن الآثار الجانبية لمستحضرات التجميل يساعد في حماية المستخدم لمنتج التجميل من خلال الإبلاغ عن الآثار العكسية أو المشكلة، كما يساهم في إنشاء قاعدة بيانات أكبر تساعد الأطباء والباحثين والهيئات المختلفة في تحديد المشكلات الخطيرة المتعلقة بمنتجات التجميل. ​​

وأكدت أن الإبلاغ عن الآثار الجانبية يمكن أن يؤدي إلى تغييرات في إرشادات الاستخدام وتحسين سلامة منتجات التجميل، وحتى منع الأضرار المستقبلية ويجعلك تصبح جزءًا فعالًا في تحسين الرعاية الصحية، وتساعد في جعل المنظومة الصحية أكثر أمانًا للجميع. ​​

وأوضحت أنه يمكن الإبلاغ الإلكتروني ​​عن طريق الضغط هنا أو الخط الساخن: 11530​

الإجراءات الاحترازية لضمان توافر مختلف المستحضرات الطبية

وكشفت هيئة الدواء المصرية عن أهم الإجراءات الاحترازية لضمان توافر مختلف المستحضرات الطبية، والمتابعة الدورية لتأمين وضمان توافر العلاج بالكميات التي تلبي احتياجات السوق الدوائي المصري مع تنسيق الكميات مع هيئة الشراء الموحد، بما يضمن استمرارية توافر الدواء بالسوق المحلي والصيدليات بالمقام الأول.

وأكدت أن تلك الإجراءات تشمل المتابعة الدورية للمستحضرات الاستراتيجية الهامة من مختلف المجموعات العلاجية والأشكال الصيدلية، وكذلك بدائل ومثائل تلك المستحضرات لمنع حدوث أي تحدي في توافرها وتذليل أي عقبة قد تقف أمام استمرارية توافر المخزون الاستراتيجي منها.

وأشارت إلى أنه يتم متابعة خطط الإنتاج التي تلبي احتياجات السوق من الأدوية بشكل منتظم، ويشمل هذا التأكد من التزام الشركات المصنعة بمعدلات الإنتاج المطلوبة، كما تقوم هيئة الدواء المصرية بالمتابعة اللحظية وإخطار شركات الأدوية بأهمية استمرار توافر مخزون استراتيجي من الأدوية الهامة والاستراتيجية لمنع حدوث أي تحدي في توافرها.

وتابعت أن هيئة الدواء المصرية تعتمد على المتابعة اليومية لمستجدات سوق الدواء المصري، من خلال البيانات التي يتم تحديثها وذلك لأحكام الرقابة على الكميات المتوفرة من المستحضرات الاستراتيجية والمتابعة الدائمة للتنبؤ بحدوث أي تحديات قد تطرأ على المخزون الاستراتيجي منها.

مراقبة عملية توزيع الأدوية بشكل عادل

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أنها تقوم بمراقبة عملية توزيع الأدوية بشكل عادل للتأكد من وصولها إلى جميع المناطق والمحافظات بشكل متوازن لتفادي نقص الأدوية في بعض المناطق.

كما تكثف الهيئة جهودها للتأكد من منع تخزين الأدوية الهامة بشكل غير ضروري لتجنب نقص الأدوية في السوق وضمان توافرها للمريض، كما يتم التنسيق بين هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد لتوفير الدواء والمستلزمات الطبية في منظومة الرعاية الطبية التشخيصية والعلاجية، وهو ما تحرص عليه هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد بمتابعة توافر الدواء والمستلزمات الطبية بشكل مستمر مع التركيز على المثائل المحلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.