الحق في الدواء يطالب بمنع الإعلانات الطبية المضللة

ثمنت جمعية الحق في الدواء ما قامت به الجهات الحكومية من أجل الحرص على صحة المواطنين من ممارسات خاطئة استمرت لسنوات من إدعاء غير المختصين الذين نشروا فوضى الإعلانات والوصفات الطبية والترويج لأدوية غير معروفة وتشكل خطورة على صحة الإنسان.

قرار لجنة التأديب بنقابة الأطباء بوقف الطبيب عوده جودة عن العمل لمدة سنة

وقالت في بيان اليوم إنه بعد قرار لجنة التأديب بنقابة الأطباء بوقف الطبيب عوده جودة عن العمل لمدة سنة بسبب ممارسات خاطئة غير علمية، وبالمخالفة للقانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٩ ولقانون ٢٠٦ لسنة 2017، المنظمين لآليات الإعلان والشراء الموحد للأدوية والخدمات الطبية بالإعلان عن منتجات ليست مسجلة أو معروفة.



أوضح محمود فؤاد مدير الحق في الدواء أن إدارة العلاج الحر قامت بمهاجمة عيادة الطبيب والمعمل الخاص به وعثرت على كميات كبيرة من الأدوية المجهولة وكريمات سم النحل، وتم إحالة المضبوطات للنيابة العامة.

ثم توجت جهود الجهات الرسمية بقرار نقابة الإعلاميين بمنع ظهور دعاء سهيل على القنوات الفضائية حتى ينتهي التحقيق معها لعدم حصولها على ترخيص.

وقام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باستدعائها بسبب أحد البرامج التي تقدمها وتقوم بالترويج لأدوية غير معروفة وفقا لأحكام القانون ٢٠٦ لسنة ٢٠١٧ الذي ينظم الإعلانات الطبية، وقد سبق أن تم القبض عليها ٢٠٢٢ بسبب ظهورها للإعلان عن أدوية تم معاقبتها بالحبس 3 شهور وغرامة ١٠٠ ألف جنيه قبل الحكم ببرائتها من المحكمة الاقتصادية فيما بعد.

ثم قامت وزارة الصحة بعدة هجمات على مراكز تجميل وأمراض جلدية وليزر اتضح عدم ترخيصها وعدم اعتماد أجهزة الليزر رغم سيل الإعلانات في قنوات مجهولة أو منصات تواصل.

سمعة الوسط الطبي في مصر

وأشار أن هذه الخطوات التي تقوم بها الجهات الرسمية تحمي صحة المصريين من منتحلي الصفة الطبية أو مروجي الأدوية غير المعروفة، والتي يتم بثها من خلال قنوات بير السلم لا تبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وتسببت في الضرر بسمعة الوسط الطبي في مصر.

وطالبت جمعية الحق في الدواء بضرورة تطبيق القانون على الآخرين الذين يستغلون المواطنين وعواطفهم بدعوى اختراع أدوية للشفاء خاصة الأمراض المستعصية أو بعلاج سم النحل الذي لا يتم الاعتداد به رسميا أو مرخص من وزاره الصحة.



كما تطالب الجمعية جهاز حماية المستهلك بتطبيق قانون الإعلانات الخادعة التي تنطلي على بعض المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.