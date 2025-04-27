الأطباء تتقدم بشكوى للصحفيين ضد رئيس تحرير أساء للفرق الطبية

تابعت نقابة الأطباء ببالغ الاستياء التصريحات الصادرة عن أحد رؤساء تحرير الصحف القومية، والمرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، والتي تضمنت انتقادًا غير لائق لمدونة السلوك الهادفة إلى حماية الصحفيات من التحرش، مستخدمًا في سياق تهكمي: "هو إحنا شغالين في مستشفى؟".

إساءة صريحة ومرفوضة للطواقم الطبية الذين يعملون في قطاع حيوي وعظيم

وتؤكد نقابة الأطباء، أن هذا التصريح ينطوي على إساءة صريحة ومرفوضة للطواقم الطبية، الذين يعملون في قطاع حيوي وعظيم، ويقدمون أرواحهم وجهودهم لخدمة المجتمع بكل تفانٍ ومسؤولية.

كما نؤكد أن المستشفى ليس بيئة تحرش، وأن المقارنة المذكورة غير مهنية وغير مقبولة على الإطلاق.

كما نُشير إلى أن مثل هذه التصريحات لا تُعد فقط إهانة للمجتمع الطبي، بل تُساهم أيضًا في خلق مناخ معادٍ داخل المؤسسات الصحفية، وتُنكر معاناة الصحفيات من العنف والتحرش، وهو أمر نرفضه وندينه بشدة.

وتؤكد نقابة الأطباء، أنها ستتقدم بشكوى إلى نقابة الصحفيين ضد المذكور، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه التصريحات المسيئة.

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