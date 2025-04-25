الجمعة 25 أبريل 2025
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مجلس نقابة الأطباء يوافق على تشكيل رابطة لأطباء الامتياز لحل مشاكلهم

نقابة الاطباء، فيتو
نقابة الاطباء، فيتو
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أعلن الدكتور خالد أمين، الأمين المساعد لنقابة الأطباء عن موافقة مجلس نقابة الأطباء في اجتماعه اليوم على إنشاء وتسجيل رابطة لأطباء الامتياز،  تكون تحت إشراف مقرر لجنة الشباب بالنقابة وتُشكل من ممثلين عن الجامعات المختلفة.

حلقة التواصل بين أطباء الامتياز والنقابة  

وقال الدكتور خالد أمين أن الرابطة سوف  تكون  هي حلقة التواصل بين اطباء الامتياز ونقابتهم وتقوم برصد المشاكل والعقبات والمقترحات الخاصة بأطباء الامتياز في كل الجمهورية.


تشكيل رابطة لأطباء الامتياز أصبح ضرورة حقيقية  

وأوضح أن تشكيل رابطة لأطباء الامتياز أصبح ضرورة حقيقية خاصة بعد زيادة سنوات الامتياز لسنتين وبروز العديد من المشكلات الخاصة بالتدريب والمستشفيات الجامعية ومكافأة الامتياز والتأمين الصحي لأطباء الامتياز وغيرها.

وأطباء الامتياز هم مستقبل مهنة الطب، ومع ذلك يواجهون صعوبات وتحديات مؤلمة داخل المستشفيات الجامعية، من ضعف الوضع المادي، إلى هشاشة التدريب والتعليم الطبى، نهاية بالمعاملة غير الآدمية في المستشفيات حسب وصفهم.

 تدريب طبيب الامتياز على المهارات الأساسية للطبيب

وقال الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء: إن طبيب الامتياز له عدد من البرامج التدريبية يجب أن يحصل عليها خلال فترة الامتياز، مشيرا إلى تدريبه على المهارات الأساسية للطبيب فى تخصصات الجراحة والباطنة والأطفال والنساء والتوليد وتقديم الإسعافات الأولية والتشخيص الأولى، وتحديد مسار المريض وفرز المريض وتحديد التخصص المناسب لكل حاجة وليس التدخلات الدقيقة.

واستكمل: على سبيل المثال لو هناك حالة كسر غير مطلوب منه إجراء عملية ولكن يثبت الكسر بشكل مؤقت ويفحص العلامات الحيوية والغرز البسيطة وإجراءات وقف النزيف ويتعامل مع النزلات المعوية البسيطة.

وأشار لـ”فيتو” إلى أن طبيب الامتياز فى واقع الأمر داخل المستشفيات أصبحت مهامه أقرب لمهام مساعد التمريض، حيث يذهب بالمريض للأقسام المختلفة ويرسل عينات للمعامل، ولكنه لا يتدرب، ويكلف بمهام ليست من وظيفته وفى بعض الأوقات يكلف بمهام أكبر منه تخص الطبيب المقيم، وبذلك يحرم من التدريب ويتحمل المسئولية، مشيرا إلى أنه فى النهاية يحصل على مكافأة مادية، لأنه لم يعين أو تصدر له درجة مالية.

وأوضح أن طبيب الامتياز يحتاج إلى مصروفات وبدلات انتقال، إذ يتم تكليفه بمهام عمل يجب أن يأخذ عليها مقابلا ماديا كما يعمل نوبتجية لمدة ١٢ ساعة بدون طعام ووجبات، وفى النهاية يحصل على مكافأة ٢٦٠٠ جنيه واصفا إياها بـ”الكلام الفاضي”، موضحا أن طبيب الامتياز يحتاج لشراء أجهزة طبية لا توفَّر له ويشتريها على نفقته وهذه ليست رفاهيات.

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