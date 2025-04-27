ما علاقة توني سوبرانو بما حدث لمارسيل كولر؟

في أعقاب مباراة الأهلي وصنداونز في استاد القاهرة، شهدنا حادثة مؤسفة تمثلت في إلقاء زجاجات المياه على المدرب مارسيل كولر من قبل بعض أفراد الجمهور، ما أثار الانتباه ليس الحادثة بحد ذاتها فحسب، بل التبريرات التي تلتها: هذا أمر شائع في ملاعب العالم، فلماذا الغضب؟ فهذا التبرير يعكس ظاهرة نفسية واجتماعية عميقة تستحق التأمل. لماذا نميل إلى تبرير الأخطاء بحجة شيوعها؟ وكيف يتشكل هذا السلوك في عقولنا ومجتمعاتنا؟

من الناحية النفسية، يمكن تفسير تبرير الأخطاء بحجة شيوعها من خلال عدة نظريات.. أولها تأثير دانينج-كروجر، الذي يشير إلى أن الأفراد ذوي الكفاءة المنخفضة يميلون إلى المبالغة في تقدير قدراتهم، بينما يقللون من شأن الأخطاء التي يرتكبونها.

في سياق حادثة كولر، قد يرى بعض أفراد الجمهور أن إلقاء الزجاجات مجرد تعبير عن الغضب وليس فعلا عدوانيا، لأنهم يفتقرون إلى الوعي الكافي بالتبعات الأخلاقية والاجتماعية لهذا السلوك. هذا الافتقار إلى الوعي يجعلهم يبررون الفعل بقولهم هذا يحدث في كل مكان، ظنا منهم أن الشيوع يلغي الخطأ.

نظرية أخرى ذات صلة هي سلوك القطيع (Herd Behavior)، التي تفسر كيف يميل الأفراد إلى تقليد سلوك الجماعة دون تفكير نقدي. في الملاعب، حيث تكون العواطف مشحونة، يصبح من السهل على الفرد أن يشارك في أفعال مثل إلقاء الزجاجات إذا رأى آخرين يفعلون ذلك. التبرير اللاحق (هذا شائع) يعكس محاولة لتخفيف الشعور بالذنب من خلال إسقاط المسؤولية على الجماعة بدلا من الفرد.

الإطار الاجتماعي: نظرية النوافذ المكسورة

من منظور اجتماعي، تقدم نظرية النوافذ المكسورة (Broken Windows Theory) تفسيرا لانتشار السلوكيات السلبية عندما تصبح مقبولة ضمن سياق معين. تنص هذه النظرية على أن الاضطرابات الصغيرة، إذا تركت دون معالجة، تشجع على مزيد من السلوكيات المدمرة.

في حالة استاد القاهرة، إذا أصبح إلقاء الزجاجات أمرا متكررا دون عقاب، فإنه يتحول إلى معيار ضمن ثقافة الملاعب، مما يجعل الأفراد يبررونه بحجة أنه جزء من الطباع الجماهيرية. هذا التبرير يعكس انهيارا تدريجيا في المعايير الأخلاقية، حيث يصبح الخطأ مقبولا لمجرد تكراره.

يمكننا رؤية هذه الظاهرة في مسلسل The Sopranos، الذي يتناول حياة توني سوبرانو، زعيم عصابة مافيا يعاني من صراعات نفسية. في إحدى الحلقات، يبرر توني أفعاله الإجرامية (مثل القتل والابتزاز) بقوله إن هذه الأفعال جزء من العمل والجميع يفعلها في عالم الجريمة المنظمة.

هذا التبرير يعكس آلية الإسقاط النفسي (Projection)، حيث ينسب توني عيوبه إلى بيئته بدلا من تحمل المسؤولية الشخصية. كما يظهر سلوك القطيع في تصرفات أعضاء العصابة، الذين يقلدون بعضهم بعضا في العنف، معتبرينه طبيعيا ضمن سياقهم.

في سياق حادثة كولر، يمكن مقارنة تبرير الجمهور بتبريرات توني: كلاهما يعتمد على فكرة أن الفعل مقبول لأنه شائع ضمن بيئة معينة (الملعب أو عالم المافيا). لكن هذا التبرير يكشف عن خلل أخلاقي، حيث يتم تجاهل الضرر الذي يسببه الفعل للآخرين.

من منظور فلسفي، يثير تبرير الأخطاء بحجة شيوعها تساؤلا حول طبيعة الأخلاق. هل الأخلاق نسبية، تتغير حسب السياق الاجتماعي، أم مطلقة، تقاوم التبريرات الجماعية؟ الفيلسوف إيمانويل كانط، على سبيل المثال، يرى أن الأفعال يجب أن تقاس وفق الواجب الأخلاقي (Categorical Imperative)، الذي يطالبنا بأن نتصرف وفق قواعد يمكن تعميمها على الجميع.

إلقاء زجاجات على مدرب لا يمكن أن يكون فعلا أخلاقيا، بغض النظر عن شيوعه، لأنه ينتهك مبدأ احترام كرامة الآخر.

على النقيض، قد يجادل أنصار الأخلاق النسبية بأن السلوك في الملاعب يخضع لمعايير ثقافية خاصة، حيث ينظر إلى العنف اللفظي أو الجسدي الخفيف كجزء من الشغف الرياضي. لكن هذا المنظور يقود إلى تساؤل خطير: إذا كان الشيوع يبرر الخطأ، فهل يمكن تبرير أي فعل (كالسرقة أو العنف) إذا أصبح شائعا في سياق معين؟

تبرير الأخطاء بحجة شيوعها له تبعات نفسية واجتماعية خطيرة. على المستوى الفردي، يعزز هذا التبرير التنافر المعرفي (Cognitive Dissonance)، حيث يحاول الفرد التوفيق بين قيمه الأخلاقية وسلوكه الخاطئ. في حالة إلقاء الزجاجات، قد يشعر الفرد بالذنب، لكنه يخفف هذا الشعور بقوله الجميع يفعل ذلك. هذا التبرير يمنع التأمل الذاتي والنمو الأخلاقي.

على المستوى الاجتماعي، يؤدي قبول الأخطاء الشائعة إلى تآكل المعايير الأخلاقية. كما يشير لورانس كولبرغ في نظريته عن التطور الأخلاقي، فإن الأفراد الذين يعتمدون على المعايير الاجتماعية (المرحلة التقليدية) بدلا من المبادئ الأخلاقية (المرحلة ما بعد التقليدية) يميلون إلى قبول السلوكيات الخاطئة إذا كانت مقبولة اجتماعيا. هذا يفسر لماذا يصبح إلقاء الزجاجات طبيعيا في أعين البعض.

ما حدث بالفعل يحدث في بعض الملاعب، وسيحدث حتما في ملعب آخر من جمهور آخر، ومع ذلك سيبقى أمرا مستهجنا، غير أن الأكثر فظاعة من الفعل أو السلوك هو محاولة تطبيعه وتبريره.. يا عزيزي إن الغلط غلط حتى ولو كان شائعا.

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